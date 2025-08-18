Hơn 2 tỷ USD xây đường sắt xuyên biên giới đầu tiên tại khu vực Đông Phi

Cuối tuần qua, Tanzania và Burundi đã chính thức khởi công xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn hiện đại (SGR) nối vùng Uvinza ở miền Tây Tanzania với vùng Musongati ở miền Đông Burundi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường kết nối hạ tầng và hội nhập ở khu vực Đông Phi.

Dự án đường sắt dài 240 km này sẽ trở thành tuyến SGR xuyên biên giới đầu tiên ở Đông Phi với tổng kinh phí hơn 2,15 tỷ USD và dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm.

Thủ tướng Tanzania Kassim Majaliwa cam kết dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ và tuyến đường sắt này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thương mại, rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai quốc gia.

Cũng theo ông Majaliwa, sau khi tuyến đường sắt trên được hoàn thành, hành khách có thể di chuyển từ Musongati đến Dar es Salaam ở Tanzania chỉ trong một ngày và thời gian vận chuyển hàng hóa từ Dar es Salaam đến Bujumbura cũng sẽ chỉ còn 20 giờ, thay vì là 96 giờ bằng xe tải như hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ Tanzania cũng nhấn mạnh rằng ngoài việc cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa và hành khách, tuyến đường sắt sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ kinh tế song phương.

Về phần mình, Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye mô tả dự án là "giấc mơ đang trở thành hiện thực," giúp Burundi có thể khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của nước này, đặc biệt là niken. Ông nói: "Nhiều người hỏi chúng tôi sẽ vận chuyển khoáng sản bằng cách nào. Tuyến đường sắt này chính là câu trả lời."

Bên cạnh đó, ông Ndayishimiye cũng vạch ra tham vọng sau này sẽ mở rộng tuyến đường sắt đến vùng Kindu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và cuối cùng là đến bờ biển Đại Tây Dương ở khu vực Tây Phi, hình thành hành lang phát triển xuyên châu Phi.

Là một hành lang giao thông quan trọng giữa Tanzania và Burundi, tuyến đường sắt xuyên biên giới là dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và đẩy nhanh quá trình hội nhập Đông Phi./.

