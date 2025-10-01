Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức từ ngày 25/9-1/10, ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác cấp cao của Việt Nam đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow; Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Katharina Reiche; và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), kiêm Thủ hiến bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), Alexander Schweitzer.

Trong các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và phía Đức đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, về quan hệ song phương và quan hệ liên nghị viện, cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng SPD.

Hai bên chia sẻ các khó khăn trước những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ quan ngại trước xu thế chủ nghĩa bảo hộ gia tăng thông qua các biện pháp trả đũa thuế quan.

Hai bên cũng nhất trí đề ra những phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Đức trong thời gian tới.

Lãnh đạo chính đảng, Quốc hội, cơ quan của Chính phủ Đức hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đức.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Đức phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và gần 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2011-2025) với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo Đức bày tỏ ngưỡng mộ những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển đất nước cũng như đánh giá cao quyết tâm xây dựng thành công các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; cho biết sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tại các cuộc làm việc, phía Đức khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác mang tầm chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

Chia sẻ về tình hình Đức thời gian qua và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, phía Đức cho biết nước này có nền kinh tế với độ mở rất lớn, phụ thuộc vào xuất khẩu, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong phát triển kinh tế và mong muốn hai nước tận dụng các thế mạnh của nhau để mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời tận dụng các cơ hội to lớn mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Nhằm tạo cú hích thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, phía Đức cho biết Quốc hội nước này sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào đầu năm 2026.

Lãnh đạo Đức cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức, nhấn mạnh các thế hệ người Việt tại Đức sẽ là những đại sứ cầu nối hữu hiệu cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đức, vui mừng chứng kiến những bước phát triển tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại-đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh như năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cảm ơn phía Đức sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và mong lãnh đạo Đức dùng tiếng nói của mình tác động Uỷ ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, chia sẻ kinh nghiệm phát triển tài chính

Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị thường niên Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Thế giới (WAIFC) tại Frankfurt.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo hơn 30 trung tâm tài chính quốc tế thành viên WAIFC-tổ chức có vai trò thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các trung tâm tài chính toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự Hội nghị thường niên của WAIFC trong bối cảnh Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 222/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam vào tháng 6/2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm xây dựng cơ sở pháp luật toàn diện theo chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhất nhằm triển khai và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là một trong những thành tố quan trọng để thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, các bộ, ngành cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều trung tâm tài chính quốc tế, qua đó hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng cần thiết.

Phó Thủ tướng cho biết đến nay, bộ máy quản lý và điều hành cho trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đi vào hoạt động và chào đón các đối tác toàn cầu.

Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chưa có tiền lệ nhưng Việt Nam có những lợi thế riêng như nền chính trị ổn định, môi trường đầu tư minh bạch và hấp dẫn, nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, cùng dân số trẻ, năng động và sẵn sàng thích ứng với các xu hướng tài chính hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh WAIFC là “ngọn hải đăng” của các trung tâm tài chính quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Với Việt Nam - một trung tâm tài chính mới hình thành, WAIFC đóng vai trò cánh cổng quan trọng để kết nối với thị trường tài chính toàn cầu và hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ 3 cam kết của Chính phủ Việt Nam trong phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế là Xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại nhằm đảm bảo sự an toàn và tin cậy của nhà đầu tư; Ban hành các chính sách ưu đãi đặc thù, linh hoạt và cạnh tranh để tạo nên một trung tâm tài chính quốc tế hấp dẫn, khác biệt; Thu hút và giữ chân chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đẳng cấp quốc tế nhằm khuyến khích họ sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên SIBOS 2025 do Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) tổ chức tại Frankfurt.

Đây là sự kiện tài chính-ngân hàng quốc tế lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 10.000 đại biểu đến từ ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính, tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp toàn cầu.

Sự hiện diện và các hoạt động gặp gỡ của Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tại SIBOS 2025-một trong những diễn đàn tài chính lớn nhất thế giới-thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng tài chính quốc tế.

Tại SIBOS 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm gian triển lãm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực toàn cầu

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo tập đoàn, công ty, định chế tài chính hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Hội nghị đã nghe phần trình bày của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh về sự chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm của các doanh nghiệp và đối tác Đức trong xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Frankfurt Main Finance nhằm hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư, các định chế tài chính, quỹ đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh và hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã có cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức-châu Á Thái Bình Dương (OAV), với sự tham dự của khoảng 20 doanh nghiệp Đức đã hoặc đang tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng và giao thông, carbon và năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và đào tạo nghề, trong đó có các công ty tên tuổi như Siemens, Messer, CKG CampusKontor, PNE, Wilo Group…

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện kiều bào tại Đức.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông tin đến bà con các thành tựu nổi bật của đất nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, đối ngoại và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật và hội nhập quốc tế, các chính sách pháp luật mới như Luật Nhà ở, Luật đất đai, Luật Quốc tịch…; đồng thời giải đáp các câu hỏi và tâm tư, nguyện vọng của kiều bào Việt Nam tại Đức liên quan đến vấn đề quốc tịch Việt Nam, các lớp học tiếng Việt online, các cơ chế thu hút người tài và đào tạo chuyên gia./.

