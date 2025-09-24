Kiến tạo trung tâm tài chính: Cân bằng chuẩn quốc tế và đặc thù địa phương

Việt Nam đang trên lộ trình xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế với mục tiêu thu hút dòng vốn toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Nỗ lực này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế cao nhất và tôn trọng những đặc thù riêng của địa phương.

Tại hội thảo "Xây dựng khung pháp lý cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp," do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức gần đây, ông Olivier Vigna, Phó Tổng giám đốc Paris Europlace đã chia sẻ kinh nghiệm của Paris trong việc xây dựng một trung tâm tài chính, đồng thời đưa ra những nhận định về tầm nhìn và thách thức của Việt Nam.

Kiến tạo hệ sinh thái và định hướng chuyên sâu

Ông Olivier Vigna nhận định Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò lớn hơn với vị trí then chốt trong kinh tế châu Á những năm tới. Từ kinh nghiệm của Paris, ông Vigna chia sẻ hai điều kiện tiên quyết để thành công. Thứ nhất là cần làm việc theo tập thể, trong đó xây dựng một hệ sinh thái thực sự nơi tất cả các chủ thể quan tâm đến một trung tâm tài chính quốc tế có thể hợp tác, bao gồm các định chế tài chính, doanh nghiệp lớn, công ty tư vấn và cơ quan quản lý. Thứ hai là phải có sự chuyên môn hóa.

Đối với Việt Nam, ông gợi ý hai lĩnh vực trọng tâm là đổi mới công nghệ và chuyển đổi năng lượng, tài chính bền vững, đây cũng là những lĩnh vực mà Paris đã phát triển rất mạnh.

Bên cạnh đó, ông Vigna khuyến nghị Việt Nam cần nghiên cứu cách thức tổ chức của các nước láng giềng và các thông lệ quốc tế, kết hợp với đặc thù địa phương để xây dựng quy định và tiêu chuẩn hợp lý. Ông cũng nhấn mạnh những yếu tố về thu hút đầu tư trực tiếp dài hạn, tạo ra một thị trường lao động cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Riêng về nguồn nhân lực, ông đề cao sự cần thiết việc đào tạo tài năng thông qua hợp tác đại học, lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam đã có truyền thống lâu đời và thành công.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, ông Vignan khuyến nghị các điều kiện tiên quyết là đối thoại liên tục với tất cả các bên liên quan (để cơ quan chức năng lắng nghe các chủ thể thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và tài trợ nền kinh tế) và theo dõi sát sao để thích ứng kịp thời với môi trường thay đổi cực kỳ nhanh chóng.

Về chuyên môn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, ông Vigna nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong vấn đề này, đồng thời ông cũng đánh giá cao lựa chọn của Việt Nam chuyên về đổi mới công nghệ tiên tiến, coi đây là một quyết định rất tốt và mang tính quyết định, bởi ngành tài chính toàn cầu đang hiện đại hóa mạnh mẽ về cả cơ sở hạ tầng, công cụ và tài sản.

Đối với môi trường pháp lý, ông Vigna nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ phải đảm bảo sự ổn định tài chính, bảo vệ nhà đầu tư, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế. Theo đó, chất lượng luật pháp cần dễ hiểu, ổn định và có thể dự đoán được. Các tiêu chuẩn quốc tế phải có sự cân đối, không chồng chéo đồng thời luôn có sự tham vấn, điều trần chuyên môn và đối thoại với các bên liên quan. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của một hệ sinh thái pháp lý kết nối với tất cả các ngành nghề và có sự tham gia của các cơ quan chức năng.

Cũng tại đây, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet đã chia sẻ ba điều kiện chính để trung tâm tài chính của Việt Nam thành công. Thứ nhất, cần có một khuôn khổ pháp lý và quy định đặc biệt phù hợp. Thứ hai là một cơ chế quản trị có khả năng làm nổi bật thế mạnh của trung tâm tài chính đồng thời gửi đi những tín hiệu đáng tin cậy và hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Thứ ba là phải xây dựng một trung tâm tài chính sáng tạo, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các công cụ tài chính cần thiết.

Tiếp cận linh hoạt và tầm nhìn dài hạn

Về cách tiếp cận phù hợp với tính đặc thù của Việt Nam, bà Đào Thanh Hương, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, giải thích rằng việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế là một bước chuyển đổi cả về thể chế và là một lĩnh vực mới. Do đó, bà cho rằng đòi hỏi sự ổn định chính sách tuyệt đối ngay từ đầu là rất khó.

Theo bà Hương, trong khi các trung tâm tài chính lớn trên thế giới (như tại Pháp, Anh, Mỹ) hình thành dựa trên nhu cầu thị trường và có bề dày lịch sử lâu đời, cách Việt Nam đang làm là tiếp cận từ trên xuống, đó là nhận thấy tầm quan trọng và chủ động kiến tạo, thay vì đợi thị trường hình thành.

Bà Hương lý giải việc triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với nhiều nghị định hướng dẫn nhằm hướng tới chiến lược linh hoạt. Điều này cho phép trong quá trình vận hành, nếu các quy định pháp lý chưa đáp ứng yêu cầu, từng nghị định chuyên ngành sẽ được chỉnh sửa ngay theo quy trình rút gọn, đảm bảo quá trình vận hành của trung tâm tài chính. Cách tiếp cận này thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong việc thích nghi với một môi trường thay đổi nhanh chóng.

Về các điểm cụ thể trong Nghị quyết này, ông Vigna hoan nghênh ý tưởng thành lập hai trung tâm tài chính bổ trợ cho nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (không cạnh tranh). Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Việt Nam cần có các kế hoạch rõ ràng đối với thời hạn ưu đãi (như tối thiểu 3 năm cho cơ chế sandbox) và tầm nhìn chính sách thuế sau năm 2030 để đảm bảo sự ổn định và dự đoán cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông đặc biệt đánh giá cao quyết định của Việt Nam về một cổng thông tin tập trung (cơ chế một cửa) cho các vấn đề liên quan đến thuế, hành chính và quản lý, coi đây là yếu tố quan trọng tạo sự an tâm và hiệu quả cho nhà đầu tư.

Đối với mối quan ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về cơ chế giải quyết tranh chấp, tại hội thảo, bà Đào Thanh Hương thông tin, Việt Nam đang xây dựng hai văn bản quan trọng: Luật về tòa án tại trung tâm tài chính quốc tế (do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo) và Nghị định về cơ chế giải quyết tranh chấp trong trung tâm tài chính quốc tế (do Bộ Tư pháp chủ trì), đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia pháp lý, đặc biệt là từ các công ty luật, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản này, đảm bảo sự phù hợp và tin cậy.

Bà Hương khẳng định Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ với những điều kiện đặc thù. Vì vậy, bà cũng lưu ý rằng nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới không có một luật riêng mà xây dựng dựa trên các luật và nghị định chuyên ngành, cho thấy cách tiếp cận của Việt Nam hiện nay là phù hợp./.

