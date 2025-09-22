Xây dựng hành lang pháp lý, chính sách ưu đãi cho Trung tâm tài chính quốc tế

Phải xây dựng được hành lang pháp lý thông thoáng, có chính sách ưu đãi vượt trội, dễ đoán định, phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về tình hình xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, diễn ra chiều 22/9.

Thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó phân công các Bộ, ngành xây dựng 8 nghị định.

Các nghị định này gồm: Nghị định quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; Nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định hướng dẫn về chính sách xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch, nền tảng giao dịch trong Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về chính sách đất đai, xây dựng và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo cụ thể về tiến độ, nội dung, tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự thảo Nghị định. Đánh giá cao các bộ, ngành đã chủ động triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, song Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, so với kế hoạch, có một số nội dung còn chậm, các bộ cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Cho rằng các bộ đã cơ bản hoàn thành dự thảo Nghị định nhưng còn nhiều nội dung phải điều chỉnh, hoàn thiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải triệt để quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị là xây dựng được hành lang pháp lý thông thoáng, có chính sách ưu đãi vượt trội, dễ đoán định, phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo các thuận lợi cho nhà đầu tư… Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành chủ trì xây dựng các dự thảo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, gửi Văn phòng Chính phủ để thẩm định, trong đó có xin ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng của các dự thảo.

Sau khi lấy ý kiến các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề xuất Chính phủ sẽ họp một phiên chuyên đề để các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, thống nhất nội dung trước khi ký ban hành, quyết tâm nửa đầu tháng 10/2025 ký ban hành được các Nghị định này./.

