Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 15/9, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về trung tâm tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong việc quảng bá và giới thiệu Trung tâm tài chính Việt Nam, giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, hội nghị là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việt Nam đặt mục tiêu rất lớn, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và cam kết phát thải ròng bằng 0.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu không có sự hỗ trợ của Trung tâm tài chính cho các giải pháp đột phá của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó thực hiện những chủ trương trên.

Thông tin về hoạt động của đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với phía Anh, giảng viên các trường đại học hàng đầu của Anh, các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đều đánh giá quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi, quyết định sáng suốt, rất cần thiết.

Từ nhiều năm nay, Viện Tonny Blair đã giúp các bộ, ngành Việt Nam rất nhiều trong đề xuất xây dựng, hình thành chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Chí Minh và Đà Nẵng. Chính phủ có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Nhiều nhiệm vụ đã được tích cực triển khai như xây dựng hệ thống pháp luật, chuẩn bị nguồn nhân lực, chuẩn bị hạ tầng kết nối toàn cầu ở hai thành phố và đảm bảo an ninh tài chính, xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp (nếu có) trong Trung tâm tài chính gồm trọng tài và tòa án.

“Quá trình thực hiện này, rất cần sự tiếp tục đồng hành của các đối tác có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là đối tác đến từ Vương quốc Anh," Phó Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh Trung tâm Tài chính London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới rất có uy tín, Phó Thủ tướng hy vọng từ hội nghị này, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam và hai Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sẽ thu hoạch được những thông tin thiết thực; mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.

Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, Hội nghị là sự kiện đặc biệt đánh dấu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Alastair King và Thẩm phán Tối cao Richard Snowden; là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, thể hiện cam kết mạnh mẽ, lâu dài của nước này trong việc hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập toàn cầu.

Đại sứ Iain Frew cho rằng khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do lớn, nhu cầu về một hạ tầng tài chính vững mạnh để hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Những mô hình thành công như London đã cho thấy các trung tâm tài chính quốc tế có thể đóng góp đáng kể vào GDP thông qua việc thu hút đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã có những bước đi táo bạo và chiến lược theo hướng này.

Từ Nghị quyết của Quốc hội được thông qua đến Kế hoạch hành động của Chính phủ đều thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược của đất nước trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông nhận định Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế và tài chính lớn nhất cả nước sẽ dẫn đầu trong các lĩnh vực thị trường vốn, ngân hàng, giao dịch hàng hóa.

Trong khi đó, Đà Nẵng với vị trí chiến lược và tinh thần cởi mở, có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm tiên phong về tài chính bền vững, tài chính xanh và dịch vụ tài chính số.

Với bề dày kinh nghiệm hàng thế kỷ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Đại sứ Iain Frew khẳng định Vương quốc Anh sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này; tin tưởng với sự lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và hợp tác quốc tế sâu rộng, Việt Nam sẽ sớm nổi lên như một điểm đến tài chính năng động và hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.

Giới thiệu về các thế mạnh của Trung tâm tài chính quốc tế London, các tiềm năng có thể hợp tác với Việt Nam, Thị trưởng Alastair King cho biết London không chỉ là động lực kinh tế của Vương quốc Anh mà còn là cầu nối tài chính toàn cầu với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở. Nơi đây có nguồn nhân lực dồi dào, môi trường pháp lý thuận lợi, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, thị trường vốn rộng lớn.

Học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ mô hình của London, Việt Nam có thể tạo việc làm có giá trị cao, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn… Đây là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng dài hạn.

Thị trưởng Alastair King khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại.

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi, đối thoại thẳng thắn, cởi mở về nhiều nội dung như việc tạo lập các nguồn lực cho Trung tâm tài chính quốc tế; thông lệ quốc tế đối với Trung tâm tài chính và tầm quan trọng của hệ thống tòa án độc lập trong trung tâm tài chính quốc tế; phát triển kỹ năng và nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy đổi mới trong Fintech, thị trường vốn và tài chính xanh; các nguyên tắc ứng xử và thu hút các nhà đầu tư…/.

