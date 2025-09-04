Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo khẩn trương triển khai những nội dung công việc liên quan công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm tài chính vào đầu tháng 9/2025; đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp, hoàn chỉnh các báo cáo/tờ trình và đề xuất trình Ủy ban Nhân dân Thành phố theo đúng chỉ đạo.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn... tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn triển khai xây dựng, điều hành Trung tâm tài chính cho Thành phố.

Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp thành viên Tổ công tác, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu chuẩn bị nội dung về công tác triển khai Nghị quyết Quốc hội của Thành phố để thực hiện công tác truyền thông.

Đơn vị này cũng có nhiệm vụ phối hợp Sở Xây dựng rà soát quy hoạch/dự án khu vực Thủ Thiêm, cần thiết báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phù hợp yêu cầu thực tiễn, làm cơ sở cung cấp thông tin khi Thành phố thực hiện kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Trung tâm tài chính.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/9; đồng thời Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam của Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng là Tổ trưởng Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố, vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập vào ngày 21/8.

Theo quyết định, tổ công tác gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, tham gia góp ý và đề xuất các chính sách phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trong, ngoài nước để hoàn thiện chính sách.

Bên cạnh đó, tổ công tác sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế, cơ sở giáo dục, cũng như các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế đang tập trung vào việc quy hoạch không gian phát triển. Trung tâm Tài chính quốc tế được thành phố quy hoạch xây dựng tại khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 793ha.

Ngày 19/8, tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn được khánh thành, đánh dấu sự khởi đầu trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ như hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ các hoạt động giao dịch số, fintech, ngân hàng số; đẩy nhanh triển khai phủ sóng mạng di động 5G tại 100% khu vực trung tâm thành phố, các khu vực hành chính, y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa - du lịch và các khu vực dân cư, thương mại trọng điểm theo đúng lộ trình đã phê duyệt.

Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia; tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố. Đồng thời, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cũng đã được khởi động, phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu, sẵn sàng cho bộ máy vận hành của Trung tâm.../.

