Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam: Tăng tốc để không bị lỡ nhịp

Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025 không chỉ mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho việc hình thành IFC tại Việt Nam mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về hành động thực chất, tốc độ và hiệu quả từ phía các địa phương được “chọn mặt gửi vàng.”

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, “giấc mơ” về một IFC đang dần hiện rõ sau gần 25 năm ấp ủ. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với định hướng của Chính phủ về việc xây dựng IFC Việt Nam, với mục tiêu đưa quốc gia trở thành điểm đến chiến lược trong dòng chảy vốn toàn cầu.

Tiến trình xây dựng IFC ở Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước ngoặt mới khi Tòa tháp tài chính - Saigon Marina IFC chính thức được khánh thành tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn vào giữa tháng 8/2025.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - đơn vị chủ đầu tư dự án cũng đang lên kế hoạch chuyển trụ sở chính sang Toà tháp này.

Saigon Marina IFC được định vị không chỉ là toà tháp tài chính đơn thuần, mà còn là không gian tích hợp giữa các lĩnh vực như: quản lý tài sản, công nghệ tài chính (fintech), giao dịch hàng hóa và chuỗi cung ứng logistics - nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên thuộc vùng Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Với lợi thế sẵn có về một hệ sinh thái tài chính đa dạng đã hình thành nhiều năm qua tại khu vực trung tâm thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch không gian IFC với tổng diện tích khoảng 793ha tại khu vực phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trong đó, khu lõi 9,2ha ở Thủ Thiêm sẽ là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý và giám sát tài chính.

Đáng chú ý, trong khi chờ hoàn thiện hạ tầng tại Thủ Thiêm, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một phần không gian tại Tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) sẽ được sử dụng làm nơi làm việc tạm thời cho IFC.

Đây là mô hình chia sẻ hạ tầng hiếm thấy giữa hai cấu phần quan trọng: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh hiện được định giá khoảng 7,4 tỷ USD, với tổng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút đạt 260 triệu USD - một con số cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành phố cũng đang là nơi hội tụ gần 50% số lượng startup trên cả nước; đồng thời là "cái nôi" của 3 “kỳ lân” công nghệ Việt Nam gồm VNG, MoMo và Sky Mavis.

Trên bản đồ công nghệ toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi dấu ấn với thứ hạng ấn tượng trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Cụ thể, thành phố nằm trong top 30 toàn cầu và đứng thứ 2 Đông Nam Á về hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực Blockchain - một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần lượt xếp thứ 54 toàn cầu về Fintech, thứ 62 về công nghệ giáo dục (Edtech), thứ 71 trong lĩnh vực Thương mại điện tử & bán lẻ và thứ 87 về giao thông vận tải thông minh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ ra mắt Toà tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina IFC. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Việc hai đầu mối chiến lược của thành phố - Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và Trung tâm tài chính quốc tế cùng hoạt động trong một không gian được đánh giá là sự kết hợp ấn tượng, tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối của các startup, nhất là các startup trong lĩnh vực công nghệ tài chính, các quỹ đầu tư, tổ chức ươm tạo, doanh nghiệp công nghệ.

Theo các chuyên gia, mô hình chia sẻ hạ tầng này không chỉ góp phần tối ưu nguồn lực trong giai đoạn đầu triển khai, mà còn thúc đẩy nhanh quá trình hình thành hệ sinh thái tài chính-công nghệ tích hợp, một yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và nền kinh tế tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với việc chuẩn bị hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nội tại. Nổi bật là quá trình làm việc và chuẩn bị ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Trung tâm Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) - một trong những trung tâm tài chính phát triển nhanh nhất tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đã được Thành phố khởi động, phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên sâu để tổ chức các khóa bồi dưỡng, sẵn sàng cho bộ máy vận hành IFC trong tương lai gần.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và đề xuất chính sách nhằm xây dựng và phát triển IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù có nhiều bước tiến mới, tuy nhiên để hiện thực hoá mục tiêu hình thành IFC Việt Nam vào cuối năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần đẩy nhanh các bước chuẩn bị hơn nữa cả về thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực; đồng thời chủ động mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư chiến lược.

Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mới đây, Đà Nẵng - nơi được xác định cùng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng IFC Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa vai trò của mình một cách rõ ràng hơn trong Nghị quyết 222/2025/QH15.

Mới đây, Đà Nẵng đã chính thức thông qua việc chấp thuận thử nghiệm trong sandbox FinTech cho Basal Pay - một dự án chuyển đổi tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ chuẩn Travel Rule của lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) được triển khai trong hành lang pháp lý rõ ràng, tuân thủ các yêu cầu quốc tế về minh bạch giao dịch và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Với dự án này, Đà Nẵng đang từng bước định vị mình là trung tâm đổi mới về tài chính số và tài sản kỹ thuật số. Điều này không chỉ đơn thuần là một thử nghiệm công nghệ, mà là bước đi chiến lược mang tính thể chế, khẳng định Đà Nẵng đang chủ động chiếm lĩnh “sân chơi tài chính số” trong cấu trúc hai cực của IFC Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng việc Nghị quyết 222/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 không chỉ mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho việc hình thành IFC Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về hành động thực chất, tốc độ và hiệu quả từ phía các địa phương được “chọn mặt gửi vàng.”

Cuộc đua giữa các trung tâm tài chính trong khu vực đang diễn ra ngày một rõ nét. Nếu tận dụng tốt “lợi thế đi trước” và kết hợp hài hòa giữa đổi mới sáng tạo và điều hành hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có cơ hội khẳng định vai trò đầu tàu tài chính của Việt Nam, mà còn từng bước vươn lên trở thành điểm đến chiến lược trong dòng chảy vốn toàn cầu./.

Cột mốc cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh Lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.