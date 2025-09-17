Khu tài chính London hợp tác với Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Sáng ngày 17/9/2025 (giờ địa phương), tại London, Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London, Ngài Alastair King.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đại diện tổ chức The City UK và cán bộ Khu tài chính London.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự phát triển của thị trường tài chính của London trong thời gian qua, tiếp tục duy trì vị trí là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu Châu Âu và thế giới theo đánh giá của các tổ chức, chuyên gia quốc tế.

Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đối tác phía Vương quốc Anh trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đặc biệt, Khu tài chính London đã cung cấp nhiều thông tin, khuyến nghị quan trọng để chuẩn bị các điều kiện nền tảng và xây dựng lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King đánh giá cao sự quyết tâm, nhất quán và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Việt Nam trong việc triển khai mục tiêu thành lập và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Thị trưởng Alastair King khẳng định Khu tài chính London sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác, đặc biệt thông qua The City UK; đồng thời, hoan nghênh đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng Hệ thống thông luật Anh vốn có lịch sử lâu đời, giúp giảm chi phí và giải quyết tranh chấp hiệu quả; đồng thời, Khu tài chính London sẵn sàng kết nối Việt Nam với các đối tác để đào tạo kỹ năng, phát triển nhân lực trong ngành tài chính.

“Cùng với đó, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển các sản phẩm tài chính hưu trí tại Việt Nam,” Thị trưởng Alastair King nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đang tiến hành cải cách thể chế, xây dựng khung pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, dự kiến đưa vào vận hành tháng 12/2025. Khung pháp lý của Trung tâm tài chính quốc tế được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có London.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ kinh nghiệm từ phía London, mong muốn tăng cường phối hợp trong áp dụng thông luật, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác tài chính.

“Khu tài chính London phối hợp chặt chẽ với hai Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, ông kêu gọi các nhà đầu tư, định chế tài chính Anh mở rộng đầu tư, góp phần vào mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển kinh tế Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị./.

