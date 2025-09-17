Giới chức Anh ấn tượng trước sự chuyển mình của Việt Nam

Sự chuyển mình của Việt Nam trong 8 thập kỷ qua là minh chứng cho sức mạnh và ý chí của dân tộc Việt Nam. Từ tái thiết sau chiến tranh đến trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Việt Nam đã chứng minh mọi việc đều có thể với tầm nhìn, sự đoàn kết và quyết tâm.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra đã phát biểu như vậy tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức ở London, ngày 16/9, dưới sự chủ trì của Đại sứ Đỗ Minh Hùng.

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra, cùng 250 khách mời là đại diện Hoàng gia, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Anh, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế và các hội đoàn người Việt tại Anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ôn lại hành trình 80 năm kể từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.

Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của một dân tộc đã được hun đúc, kết tinh qua truyền thống văn hiến nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã trở thành quốc gia hòa bình, ổn định, có nền kinh tế phát triển năng động, xã hội tiến bộ, văn hóa giàu bản sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao và là bạn, đối tác tin cậy của gần 200 quốc gia, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định trong tiến trình phát triển, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh. Trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm Đối tác chiến lược, hai nước đã trở thành những đối tác bình đẳng, tin cậy. Hợp tác song phương phát triển toàn diện và ngày càng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng-an ninh đến kinh tế-thương mại, giáo dục.

Đặc biệt, hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như tài chính, công nghệ cao, năng lượng chuyển đổi và ứng phó Biến đổi Khí hậu, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các nước. Đây cũng là thời điểm chín muồi và thuận lợi để hai nước tiếp tục nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và hiệu quả trong các lĩnh vực then chốt, cùng nhau đóng góp tích cực vào giải quyết hòa bình các vấn đề khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các thể chế đa phương.

Bà Seema Malhotra phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Về phần mình, Thứ trưởng Seema Malhotra nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đang phát triển mạnh mẽ với những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, khí hậu, tài chính xanh, chuyển đổi số, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, mục tiêu net zero (không phát thải), cũng như hợp tác ngăn chặn tội phạm có tổ chức và di cư bất hợp pháp.

Bà khẳng định Anh sẵn sàng chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, coi giáo dục là trọng tâm hợp tác, đồng thời thúc đẩy phối hợp về net zero, chuyển đổi số và tài chính xanh - những lĩnh vực sẽ định hình tương lai chung của hai nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle cho rằng hành trình 80 năm của Việt Nam là câu chuyện tuyệt vời: từ đấu tranh giành độc lập đến phát triển vượt bậc về kinh tế mà không bỏ lại người dân phía sau. Ông ví Việt Nam như một “con hổ châu Á," dẫn đầu khu vực trong nhiều lĩnh vực như công nghệ mới, dược phẩm, giáo dục.

Theo ông Hoyle, lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại London thể hiện rõ vị thế và tương lai của Việt Nam trên trường quốc tế, với sự tham dự đông đảo của các đại sứ từ nhiều quốc gia. Đánh giá quan hệ Việt Nam-Anh đang phát triển tốt đẹp, ông nhấn mạnh 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược không chỉ là hợp tác mà còn là tình bạn, sự gắn kết và chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh toàn cầu. Ông cho biết hai nước đã hợp tác chặt chẽ, đầu tư lẫn nhau, song vẫn còn nhiều dư địa mở rộng trong thương mại, giáo dục, dược phẩm.

Ông Lindsay Hoyle, Chủ tịch Hạ viện Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Tham dự lễ kỷ niệm, ông Kyril Whittaker, đảng viên Đảng Cộng sản Anh và nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử Việt Nam, chia sẻ hành trình 80 năm giành độc lập và phát triển kinh tế của Việt Nam là câu chuyện lấy người dân làm trung tâm. Ông dẫn chứng các phong trào chống nạn đói, nạn mù chữ hay quyên góp vàng do chính phủ của Hồ Chủ tịch phát động từ năm 1945 đều là những ví dụ về việc xây dựng một nhà nước “của dân, do dân, vì dân."

Trên cơ sở này, Việt Nam dần xây dựng một nhà nước như ngày nay, trở thành quốc gia vượt trội trong nhiều lĩnh vực, hệ thống giáo dục và y tế Việt Nam được đánh giá cao trên thế giới trong khi nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhanh trong những nhiều năm tới.

Tại lễ kỷ niệm, khách mời có cơ hội khám phá triển lãm tranh của họa sỹ nhí Xèo Chu, thưởng thức màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế và trải nghiệm nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần thân mật, buổi lễ để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, bạn bè Anh và quốc tế và khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở nước sở tại./.

