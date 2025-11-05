Kinh tế

Mỹ chính thức hóa phần quan trọng trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giảm mức thuế liên quan đến các sản phẩm có nguồn gốc từ fentanyl của Trung Quốc, dù văn bản cũng nêu rõ các quan chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc tuân thủ cam kết.

Tàu chở hàng hóa neo tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo AFP, ngày 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm mức thuế liên quan đến các sản phẩm có nguồn gốc từ fentanyl của Trung Quốc, chính thức hóa một phần quan trọng trong thỏa thuận mà ông đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau nhiều năm.

Ngay khi trở lại Nhà Trắng trong năm nay, ông Trump đã áp đặt thêm mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến chuỗi cung ứng fentanyl - loại ma túy tổng hợp gây tử vong hàng loạt tại Mỹ.

Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Busan, Hàn Quốc vào tháng trước, Trung Quốc đã cam kết ngăn chặn dòng tiền chất tiền thân sản xuất fentanyl chảy vào Mỹ.

Đáp lại, Washington cam kết sẽ giảm mức thuế bổ sung với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11.

Sắc lệnh mà ông Trump ký ngày 4/11 đã chính thức hóa thỏa thuận này, dù văn bản cũng nêu rõ các quan chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc tuân thủ cam kết.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cũng đem lại một loạt thỏa thuận khác, trong đó có việc tiếp tục đình chỉ các mức thuế trả đũa cao hơn cho đến ngày 10/11/2026./.

