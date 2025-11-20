Oxfam: Thu nhập một năm của các tỷ phú G20 đủ để xóa sổ đói nghèo

Tổ chức Oxfam ngày 20/11 cho biết các tỷ phú tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái, số tiền đủ để giúp toàn bộ người nghèo trên thế giới thoát khỏi nghèo đói.

Oxfam cho biết, dựa trên số liệu từ danh sách của Forbes, các tỷ phú tại 19 quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái, nâng tổng tài sản của họ lên 15.600 tỷ USD.

Trong khi đó, tổ chức này nêu rõ rằng chi phí hàng năm để giúp 3,8 tỷ người hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo là 1.650 tỷ USD.

Oxfam đã ủng hộ một khuyến nghị mà Nam Phi sẽ trình bày tại hội nghị thượng đỉnh ngày 22-23/11 về việc thành lập một ủy ban quốc tế để giải quyết bất bình đẳng, tương tự như cách Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) hoạt động để giải quyết mối đe dọa từ sự nóng lên toàn cầu.

Giám đốc điều hành Oxfam Amitabh Behar nhận định rằng nếu hội nghị G20 do Nam Phi chủ trì thành lập một Ủy ban Quốc tế về Bất bình đẳng, đó sẽ là một bước tiến vượt bậc trong việc giải quyết tình trạng cấp thiết về bất bình đẳng.

Oxfam cũng kêu gọi những người giàu có trên thế giới cần phải bị đánh thuế một cách công bằng nhằm góp phần chấm dứt đói nghèo và chống lại khủng hoảng khí hậu.

Bên cạnh vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo, tổ chức này cũng cảnh báo về gánh nặng nợ công của các nước đang phát triển. Oxfam chỉ ra một thực tế rằng có tới 3,4 tỷ người đang sống tại các quốc gia mà ở đó, khoản tiền chi trả lãi vay còn lớn hơn cả ngân sách dành cho giáo dục hay y tế.

Nước chủ nhà Nam Phi đang kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại châu Phi của G20 sẽ thúc đẩy các vấn đề mà lục địa này và các nước đang phát triển đang đối mặt, trước khi chức chủ tịch luân phiên được chuyển giao cho Mỹ vào năm 2026./.

