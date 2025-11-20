Hội chợ kết nối giao thương Việt-Lào mở ra cơ hội hợp tác mới

Sáng 20/11, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với thông điệp “Hòa bình-hợp tác-cùng phát triển,” góp phần thúc đẩy đối ngoại, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa vì sự ổn định, phát triển thịnh vượng của hai nước Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Lào.

Hội chợ này là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng; mở rộng quan hệ thương mại với doanh nghiệp Lào và doanh nghiệp Quân đội nhân dân Lào, phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Một gian hàng quân đội của Việt Nam tham gia Hội chợ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Với diện tích trưng bày 7.000m2, quy tụ 150 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp, hội chợ được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay.

Đại tá Phan Dương Minh, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại diện Ban Tổ chức phía Việt Nam, nhấn mạnh hội chợ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào; củng cố lòng tin chiến lược; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.

Sự kiện này còn nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, quảng bá thương hiệu, mở rộng hợp tác sản xuất-kinh doanh; cũng như giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Vientiane, Thiếu tướng Keosouvanh Phangphilavong, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào khẳng định sự kiện trên có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Theo Thiếu tướng Keosouvanh Phangphilavong, hội chợ là dịp để tăng cường hội nhập, kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp quân đội; đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp quốc phòng của quân đội hai nước.

Tại hội chợ quốc tế này, Tập đoàn Vinaseed của Việt Nam cũng mang đến các sản phẩm nông sản, bao gồm giống lúa-ngô-rau và gạo thương hiệu chất lượng cao, trong đó ngô lai LVN10 tiếp tục là điểm sáng tại gian hàng Vinaseed vì đây là giống ngô chủ lực của Vinaseed đang được phân phối rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành tại Lào, thông qua chi nhánh Vinaseed Ba Vì, Vinaseed Thái Bình và công ty thành viên - Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC).

Hội chợ trên cũng là dịp để đội ngũ Vinaseed tiếp tục trao đổi với các đối tác, tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tiễn của thị trường Lào, từ đó phát triển các sản phẩm giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và hướng đến sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp hai nước.

Ban Tổ chức trao tặng máy tính và máy in cho Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách thuộc lực lượng vũ trang Lào và hỗ trợ 30 bộ máy tính, cùng 10 máy in cho Bộ Quốc phòng Lào, Cục Kinh tế Lào.

Hội chợ kết nối giao thương Việt-Lào sẽ kéo dài đến hết ngày 23/11./.

