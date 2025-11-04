Cần Thơ: Khẩn cấp ứng phó sạt lở bờ biển, đe dọa đê biển Đông

Ngày 4/11, sau khi khảo sát thực tế điểm sạt lở đoạn đê biển Đông (từ cống số 13 đến cống số 14) tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị cơ quan chuyên môn tổng hợp tình hình, đồng thời tham mưu để Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện kịp thời các bước giải quyết nguy cơ sạt lở bờ biển đang ảnh hưởng đến đê biển Đông.

Theo Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng, những điểm chưa được làm kè chắn sóng đang có dấu hiệu bị xói mòn nhiều, về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn. Việc đầu tư kè chắn giảm sóng để tạo bãi bồi sẽ giúp khôi phục rừng ngập mặn, qua đó giảm nguy cơ đe dọa đến tình hình sản xuất và đời sống của người dân.

Khu vực ven biển thành phố Cần Thơ có chiều dài 72km; trong đó đoạn có dự báo sạt lở nguy hiểm dài khoảng 23,4km. Tình trạng sạt lở đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, đặc biệt tại các địa bàn như xã Vĩnh Hải, phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sóng lớn cùng với việc thiếu đai rừng chắn sóng tự nhiên. Đáng chú ý, nhiều khu vực sạt lở xảy ra cả trong mùa khô, cho thấy áp lực sóng và dòng chảy đang vượt ngoài khả năng tự phục hồi của hệ sinh thái ven biển. Tình trạng rừng phòng hộ ven biển bị xói mòn hoặc biến mất hoàn toàn đã khiến sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, đe dọa nghiêm trọng an toàn hệ thống đê, tài sản và đời sống người dân.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ biển khu vực từ cống số 13 đến cống số 14, xã Vĩnh Hải.

Khu vực này trong những năm gần đây bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn mất hoàn toàn rừng phòng hộ, sóng biển và triều cường trực tiếp uy hiếp thân đê. Các đợt triều cường mạnh đầu năm 2023 và cuối năm 2024 đã gây sạt lở, vỡ đê, làm ngập nhiều khu vực dân cư.

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, giai đoạn 2023-2024, khu vực này đã được đầu tư hơn 10km tuyến kè ngầm giảm sóng, phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc bảo vệ đê và đai rừng phòng hộ. Tuy nhiên, đoạn tiếp giáp từ cống số 13 đến cống số 14 (dài khoảng 2.400 m) chưa được đầu tư kè. Điều này khiến trong đợt triều cường đầu năm 2025, khu vực này tiếp tục sạt lở, vỡ bờ bao, gây ngập nhà và thiệt hại khoảng 3 ha hoa màu, ao cá.

Hiện khu vực này có khoảng 20 hộ dân sinh sống ngoài đê, chịu tác động trực tiếp của sóng gió, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn về người và tài sản, đặc biệt khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, khắc phục khẩn cấp, không để tình trạng sạt lở lan rộng.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải được giao nhiệm vụ cắm biển cảnh báo, thông tin kịp thời cho người dân; huy động lực lượng trực theo dõi diễn biến, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, chính quyền xã vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn và phối hợp hỗ trợ chính sách theo quy định./.

Vĩnh Long: Cơ bản khắc phục sạt lở đoạn đê bao trên sông Măng Thít Trước đó, vào đầu tháng 9, tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m.