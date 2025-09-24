Vĩnh Long: Cơ bản khắc phục sạt lở đoạn đê bao trên sông Măng Thít

Ngày 24/9, ông Nguyễn Thành Vinh - Quyền Trưởng phòng Điều hành Dự án 1 (Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp Vĩnh Long) cho biết đến nay, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành thi công gia cố cơ bản các đoạn sạt lở thuộc tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội.

Đơn vị thi công đã tiến hành đóng cừ tràm, cừ dừa, gia cố, lấp hố xói lòng sông. Đơn vị thi công cũng đã giải quyết tình trạng thiếu đất gia cố bằng cách mua đất từ nơi khác vận chuyển về, đồng thời dự trữ khối lượng đất nhằm đảm bảo đủ nguồn đất cho công tác khắc phục sạt lở hoàn chỉnh đoạn đê bao này. Hiện nay, việc đắp đất đã được triển khai để đảm bảo ngăn triều cường, tránh ngập.

Trong vài ngày tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục gia cố 2 hàng cừ tràm, cừ dừa để neo giữ, đồng thời đắp đất giai đoạn sau; khi đất ổn định, đơn vị tiến hành thi công hoàn trả lại mặt đường theo hiện trạng ban đầu.

Dự kiến, công tác gia cố, khắc phục sạt lở hoàn tất trong tháng 10/2025.

Ông Nguyễn Thành Vinh cho biết thêm để ứng phó với tình trạng triều cường lên cao trong những ngày cuối tháng 9, có khả năng đe dọa sạt lở đoạn đê bao đang được gia cố, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công bố trí công nhân và lực lượng cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra trong suốt quá trình khắc phục sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đoạn sạt lở Đê bao sông Măng Thít qua xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long được gia cố, khắc phục. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Trước đó, vào đầu tháng 9, tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m.

Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng cùng người dân đã khẩn trương gia cố hạn chế sạt lở lan rộng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của con nước thủy triều dâng (rằm tháng Bảy âm lịch) kéo dài, mực nước dâng cao khiến việc gia cố gặp khó khăn.

Nước từ sông tràn vào gây ngập vườn cây ăn trái, ao cá và nhà dân, làm cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.

Qua phản ánh của chính quyền địa phương và người dân, đến nay, các đơn vị chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Hồng (xã Tân Long Hội) cho biết sau gần 2 tuần khắc phục, tình hình khu vực đã tạm ổn, đoạn đê bao sạt lở được gia cố bằng đất, cừ tràm, cừ dừa nên phần nào giảm bớt lo lắng cho người dân.

Tuy nhiên, do những ngày tới, mực nước ngoài sông dự kiến lên cao theo con nước triều cường, người dân đề nghị đơn vị thi công sớm hoàn thành việc khắc phục và có giải pháp kiên cố hơn để đảm bảo lâu dài, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Ông Lâm Văn Chính (xã Tân Long Hội) cũng cho biết tình trạng sạt lở kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến nhiều nhà dân trong khu vực bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất trong nhiều ngày.

Đơn vị thi công đã cố gắng khắc phục, nhưng do khu vực sông sâu, sông Măng Thít là tuyến giao thông đường thủy quan trọng, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn nên nguy cơ sạt lở bờ sông là rất lớn. Do đó, việc gia cố cần có giải pháp tích cực hơn, phù hợp với tình hình khu vực này, đảm bảo không để sạt lở hoặc nước tràn vào trong những tháng triều cường sắp tới.

Tuyến đê bao sông Măng Thít có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân các xã Tân Long Hội, Trung Hiệp, Tam Bình… của tỉnh Vĩnh Long.

Tuyến đê bao kết hợp với đường giao thông nông thôn vừa có tác dụng chống ngập, ngăn lũ, ngăn mặn cho khoảng 60.000ha đất sản xuất của người dân trong khu vực ven sông Măng Thít, vừa giúp việc lưu thông và giao hàng hóa được thuận lợi./.

