Quảng Ninh: Khắc phục sạt lở trên tuyến đường bao biển đẹp nhất

Ngày 22/9, tuyến đường bao biển nối Hạ Long-Cẩm Phả (cũ) đoạn qua địa phận phường Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sạt lở đá nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông qua đây.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 22/9, tại Km 17+200, thuộc tuyến đường bao biển qua địa phận phường Quang Hanh, hàng trăm tấn đá của quả núi ven đường sạt xuống gây nguy hiểm và ảnh hưởng giao thông.

Tại hiện trường, một phần của quả núi đá đã bị sạt, những tảng đá to đổ xuống ven đường, một số bắn ra đường và qua làn đường bên cạnh. Đá sạt đã làm một cột điện bị gãy đổ, hỏng vỉa hè, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Rất may thời điểm sạt lở không có phương tiện lưu thông qua và không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo phường Quang Hanh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo phường Quang Hanh cùng lực lượng chức năng có mặt để nắm tình hình, đặt biển cảnh báo, phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng khắc phục tạm thời đất đá vương vãi ra đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Sau đó đưa máy xúc vào phá đá để khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo lãnh đạo phường Quang Hanh, về lâu dài cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết khu vực sạt lở để có thể khắc phục triệt để.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Những người dân chứng kiến sự việc kể lại, sau tiếng nổ lớn, hàng trăm tấn đá sạt xuống đường, thời điểm xảy ra sạt lở khu vực không có mưa. Ông Nguyễn Đăng Quý, tổ 7, phường Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua rất lớn, ngọn núi bị sạt lở một phần có thể tiếp tục sạt, đất đá tiềm ẩn rơi xuống gây nguy hiểm. Do đó chúng tôi mong chính quyền sớm khắc phục triệt để tình trạng sạt lở để người dân an tâm khi đi qua đây.”

Vào mùa mưa bão, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra hiện tượng sạt lở gây ảnh hưởng giao thông. Do đó cơ quan chức năng cần có biện pháp cảnh báo, xử lý dứt điểm các điểm nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông./.

