Đồng Tháp: 6 căn nhà bị sạt lở xuống sông Tiền

Rạng sáng 20/9, tại khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m. Vụ sạt lở làm sụp 6 căn nhà xuống sông Tiền.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh, nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân phường, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Trung Tâm cung ứng dịch vụ công, Trưởng khóm Tân Tịch tiến hành khảo sát vị trí sạt lở.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vị trí sạt lở nằm cặp với Sông Tiền, nơi này nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên, nay do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường mùa lũ nên dẫn đến xảy ra sạt lở.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh Võ Truyền Thống, diện tích phần đất sạt lở khoảng 2.000m2, vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị hư hại, gây thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã cho cắm biển cảnh báo sạt lở; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ 6 hộ dân bị ảnh hưởng tiến hành tháo dỡ, di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi nơi sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự báo khu vực trên sẽ tiếp tục bị sạt lở trong mùa lũ năm nay, nhất là trong những ngày tới, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường, mực nước tiếp tục dâng cao và khi nước rút.

Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành tỉnh khảo sát, ghi nhận thực tế để tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các ngành có liên quan có biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó, khắc phục khu vực sạt lở nêu trên (thực hiện kè cọc bê tông cốt thép) và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng phải di dời nhà ở./.

Cà Mau: Sạt lở khiến nhiều nhà cửa, tài sản của người dân trôi xuống sông Lực lượng chức năng phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở và hỗ trợ người dân di dời tài sản ở những căn nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đến địa điểm an toàn.