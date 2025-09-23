Quảng Ngãi: Cắm biển cảnh báo ở 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 674

Chiều 23/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mô Rai (Quảng Ngãi) cho biết chính quyền đã cắm biển cảnh báo ở 2 điểm sạt lở trên tỉnh lộ 674.

Đây là lần thứ hai, tỉnh lộ 674 bị sạt lở trong 1 tháng qua.

Trước đó, đêm 22 và ngày 23/9, mưa lớn kéo dài làm tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai bị sạt lở 2 điểm nghiêm trọng, gây tắc đường. Hàng trăm m3 đất, đá từ taluy dương bị sạt lở, kéo theo nhiều bụi tre đổ ra mặt đường.

Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai bị sạt lở làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mô Rai, tỉnh lộ 674 không thuộc địa phương quản lý, vì vậy Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi để có phương án khắc phục.

Lực lượng chức năng cắm biển báo cho người đi đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước mắt Ủy ban Nhân dân xã đã cắm biển báo ở điểm giao giữa tỉnh lộ 674 và Quốc lộ 14C để cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác qua Quốc lộ 14C hoặc tỉnh lộ 675.

Ngoài ra, địa phương bố trí máy móc dọn tạm mặt bằng giúp người dân lưu thông thuận lợi.

Tỉnh lộ 674 có chiều dài 36km nối xã vùng biên Mô Rai với xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tuyến đường thường xuyên bị sạt lở khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn./.

