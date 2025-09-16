Thanh Hóa: Sạt lở bờ đê sông Chu làm người dân bất an

Khu vực bờ sông Chu thuộc thôn 7, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, trải qua các trận mưa bão, tình trạng sạt lở bờ sông Chu ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại nhiều đất đai và hoa màu, nhà cửa của người dân.

Người dân khu vực này mong Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn sớm triển khai dự án xây kè chống sạt lở, để bảo vệ nhà cửa và những diện tích đất nông nghiệp còn lại.

Tại sông Chu, đoạn chảy qua khu vực cầu Lam Sơn đến thôn 7, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trước đây khúc sông này ổn định, không bị sạt lở, dù nhà cửa gần bờ sông Chu nhưng người dân vẫn yên tâm sinh sống trong khu vực, và trồng ngô, trồng các loài cây hoa màu cạnh nhà để kiếm đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Thế nhưng, hơn 2 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở đã xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng, sạt lở đã vào sát vào nhà người dân, nhiều bãi trồng ngô, trồng hoa màu của người dân bị dòng nước cuốn đi, hiện đất trồng cây nông nghiệp của người dân đang ngày một thu hẹp, và bờ sông đã ngày càng sát nhà dân do nhiều diện tích đã bị sạt lở.

Bà Nguyễn Thị Dân, thôn 7, xã Lam Sơn cho hay, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão hai năm lại đây, đã làm sạt lở bờ sông, riêng nhà của gia đình cạnh bờ sông trước đây cách 17 mét, đến nay tình trạng sạt lở đã làm bờ sông lấn sâu vào đến sân, sát nhà lắm rồi. Hiện bờ sông vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sạt lở, làm ảnh hưởng đến nhà cửa và đất trồng cây nông nghiệp và thu nhập của người dân địa phương, mong cấp trên kè lại bờ đê sông Chu để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Phượng, thôn 7, xã Lam Sơn cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra cách đây 2 năm nay rồi, cứ mùa mưa bão là lại sạt lở một phần. Hiện bờ sông đã vào gần sát bếp của gia đình, có nhà bị sạt cả bếp xuống sông rồi, nên bà con sống ở đây rất lo lắng mỗi khi mưa bão về.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn, thôn 7, xã Lam Sơn có hơn 100 hộ dân sinh sống, dọc bờ sông Chu có 40 hộ sinh sống trong khu vực phạm vi ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông với chiều dài 350 mét, tính từ cầu Lam Kinh tới thôn 7, chiều rộng bị sạt lở từ mép bờ mép sông đến đất nông nghiệp, đất ở của các hộ gia đình là 12m. Mặc dù biết nguy hiểm cận kề nhưng vẫn sinh sống, sản xuất nông nghiệp tại khu vực này vì không có tiền di dời đi chỗ khác.

Sạt lở dọc bờ sông Chu tại xã Lam Sơn (Thanh Hóa) có chiều dài 350m. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ông Trần Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn cho biết, xã có 40 hộ sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, khi mùa mưa bão đến gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống, tài sản, tính mạng của nhân dân.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã đã đặt biển cảnh báo người dân không đi vào vùng sạt lở, đồng thời lập rào chắn, cắm biển cảnh báo không cho người, vật nuôi đi vào khu vực sạt lở, cũng như thực hiện việc tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở tới nhân dân và tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở, qua đó xây dựng phương án chống sạt lở, báo cáo cấp trên xem xét, quyết định.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã mong cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Chu. Qua đó, giúp người dân cho người dân thôn 7, xã Lam Sơn yên tâm sinh sống, sản xuất.

Còn tại sông Âm, đoạn chảy qua thôn Chu, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, tình trạng sạt lở bờ sông đã xuất hiện ngày càng nghiêm trọng. Từ cuối năm 2024 tới nay, mưa bão đã làm sạt lở bờ sông Âm tại thôn Chu, chiều cao của bờ lở lên đến 6-7m.

Còn chiều dài của bờ lở lên tới 400-500m, gây thiệt hại 7ha hoa màu, hiện bờ sông vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sạt lở, làm ảnh hưởng đến đất trồng cây nông nghiệp và thu nhập của người dân địa phương, có hộ trước đây có diện tích đất trồng cây nông nghiệp hơn 1.000m2, nhưng nay chỉ còn khoảng 300m2 đất có thể canh tác.

Theo ông Trịnh Đình Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sạt lở theo chiều dài bờ sông Âm là hơn 400m, từ điểm taluy xuống đến mặt nước khoảng 6 mét, làm, nhiều diện tích đất trồng cây nông nghiệp của người dân bị sạt lở xuống sông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã đã đặt biển cảnh báo người dân không đi vào vùng sạt lở, đồng thời kiến nghị cấp trên sớm có phương án đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở tại khúc sông này.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 1.722 hộ dân đang sống tại khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất...

Trong cơn bão số 5 vừa qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản của người dân, đặc biệt mưa bão đã làm sạt lở các trường học, đường giao thông hư hỏng, nhiều khu vực có quả đồi bị nứt làm tăng nguy cơ sạt lở, do đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khẩn cấp tại nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các xã, phường, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” tại địa bàn xung yếu, để sẵn sàng triển khai ứng phó có hiệu quả với tình huống thiên tai và các đợt mưa lũ./.

