Thụy Điển: 8 sông băng đã biến mất hoàn toàn trong năm 2024

Theo một báo cáo mới công bố, có 8 trong tổng số 277 sông băng tại Thụy Điển đã tan chảy hoàn toàn và chính thức biến mất trong năm 2024, do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Giáo sư Nina Kirchner, Giám đốc Trạm nghiên cứu Tarfala ở miền Bắc Thụy Điển, đây là những sông băng đầu tiên ở nước này biến mất hoàn toàn kể từ khi có ảnh vệ tinh độ phân giải cao vào năm 2000.

Trong số này có Cunujokeln, sông băng nằm ở cực Bắc Thụy Điển thuộc Vườn quốc gia Vadvetjakka. Ngoài ra, một sông băng lớn nhất trong nhóm có diện tích tương đương 6 sân bóng đá.

“Chúng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần và đi đến kết luận rằng 8 sông băng này thực sự không còn tồn tại,” bà Kirchner nói, đồng thời cho biết nguyên nhân chính là năm 2024 có nhiệt độ cao kỷ lục khiến băng tan nhanh chóng.

Ngoài những sông băng đã biến mất, khoảng 30 sông băng khác cũng đang trong tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên, bà Kirchner dự đoán năm 2025 sẽ không ghi nhận thêm sông băng nào tan biến nhờ mùa Đông có lượng tuyết lớn và mùa Hè ngắn, mát hơn.

Dù vậy, bà cảnh báo những đợt nắng nóng trong tương lai có thể tiếp tục làm nhiều sông băng khác biến mất.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc con người sử dụng nhiều than, dầu và khí đốt kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp./.

