Khẩn trương ổn định đời sống, sản xuất khu vực miền Trung

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Gia Lai, chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh khu vực miền Trung./.

Thủ tướng chủ trì hội nghị khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền Trung Thủ tướng yêu cầu tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh...