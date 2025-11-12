Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày 12/11, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ký báo cáo gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 13 ( Kalmaegi) và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tổng thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính hơn 2.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, mặc dù việc phòng, chống bão số 13 trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện rất tốt nhưng vẫn để lại nhiều thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông.

Cụ thể, Đắk Lắk có 15 người thương vong do bão; trong đó có 3 người tử vong, 12 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 6.200 lượt nhà bị ngập nước; hơn 230 trường học và 7 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão.

Đối với sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk có 44.000ha cây trồng; 129 tàu cá và 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão với thiệt hại ước tính hơn 1.900 tỷ đồng.

Hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng với hơn 160km đường bị sạt lở hư hỏng; 10 cầu giao thông nông thôn bị cuốn trôi…

Ngay sau khi bão đi qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Tỉnh đã triển khai đồng bộ việc cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế; sửa chữa hạ tầng thiết yếu… với kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh cần nguồn kinh phí lớn để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 200 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai; đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho các khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai./.

Đắk Lắk: Nỗ lực khôi phục sản xuất, vệ sinh trường lớp sau bão số 13 Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.287 tỷ đồng.