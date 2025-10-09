Tuyến đường 433 tiếp tục bị sạt lở, khiến nhiều xã vùng cao Phú Thọ bị cô lập

Ngày 9/10, tại tuyến đường Tỉnh lộ 433, thuộc xã Cao Sơn, đoạn Km 24+800 (đỉnh suối Láo) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị đứt gãy hoàn toàn, dẫn đến nhiều xã vùng cao như Tân Pheo, Quy Đức, Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ) bị cô lập cục bộ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn, đoạn Km 24+800 (đỉnh suối Láo) do ảnh hưởng của bão số 10, 11 gây mưa to, đến rất to làm sạt lở taluy dương bên trái khoảng 11.000 m3 đất đá, tràn lấp mặt đường và xuống taluy âm với khối lượng lớn. Vừa qua, điểm này lại tiếp tục bị sạt lở, gây cụt, đứt đường ước khoảng 20m.

Chính quyền địa phương xã đã thực hiện nghiêm việc cấm đường nhằm ngăn người và các phương tiện di chuyển qua khu vực sạt lở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn (Phú Thọ), bà Bùi Thị Hòa Bình cho biết, các đợt bão vừa qua, đã làm thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu của người dân. Đặc biệt, trên tuyến đường Tỉnh lộ 433, nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ đã xảy ra, khiến giao thông bị tắc nghẽn, không thể di chuyển.

Hiện, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, lập chốt cấm đường, chỉ dẫn cho người dân đi đường tránh. Mỗi xóm đều có tổ công tác, trực 24/24h, để cảnh báo hướng dẫn người dân, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tuyến đường 433 là con đường huyết mạch duy nhất đi các xã, khi tuyến đường này bị đứt gãy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất có thể, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn, vận chuyển đồ dùng thiết yếu cho người dân các xã bị cô lập./.

Phú Thọ: Mưa lũ làm đứt gẫy tuyến đường 433, nhiều xã vùng cao bị cô lập Do ảnh hưởng của bão số 10, gây ra mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên tuyến đường Tỉnh lộ 433 (Phú Thọ) đã xảy ra tình trạng hàng chục điểm sạt lở đất, đá, nhiều xã trong tình trạng bị cô lập cục bộ.