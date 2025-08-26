Lâm Đồng: Trao 155 suất học bổng Vallet tặng học sinh, sinh viên vượt khó

Sáng 26/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổ chức khoa học và giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” đã tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2025 cho học sinh, sinh viên các tỉnh Tây Nguyên và Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 155 suất học bổng Vallet, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, tặng các học sinh, sinh viên khu vực Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ (thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa sau sáp nhập).

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh xuất sắc khối trường Trung học phổ thông Chuyên, khối trường Dân tộc nội trú, khối các trường Trung học phổ thông các tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo đó, 125 suất học bổng (16 triệu đồng/suất) dành cho học sinh xuất sắc khối trường Trung học phổ thông Chuyên, khối trường Dân tộc nội trú, khối các trường Trung học phổ thông và học sinh vượt khó; 30 suất học bổng (32 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên xuất sắc các trường Đại học Đà Lạt, Đại học Nha Trang, Đại học Tây Nguyên và một số sinh viên vượt khó trong học tập.

Đây là năm thứ 25 học bổng Vallet được trao tại Việt Nam, với số lượng và mức trao học bổng ngày càng tăng. Đến nay, đã có hơn 55.000 suất học bổng Vallet, trị giá trên 500 tỷ đồng, trao cho các học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Riêng năm 2025, có 2.200 học sinh, sinh viên ưu tú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước được nhận học bổng Vallet.

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet, Tiến sỹ khoa học trong ngành Luật học Pháp, Giáo sư Lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp. Được thừa kế gia tài lớn nhưng Giáo sư Odon Vallet không sử dụng mà đem tất cả gửi ngân hàng, ủy thác một phần cho Tổ chức khoa học và giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” để trao tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở Việt Nam và các sinh viên Việt Nam tại Pháp./.

Giao lưu các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng và Trao học bổng Kovalevskaia Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam nhấn mạnh 40 năm qua, giải thưởng đã trở thành biểu tượng của tinh thần vượt khó, sáng tạo và cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học nữ.