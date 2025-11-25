EVN hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 24/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tiếp nhận số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tham dự buổi tiếp nhận có ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đại diện phía EVN có ông Phan Sỹ Duy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Phan Sỹ Duy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà Nhân dân trong tỉnh đang gánh chịu do mưa lũ.

Đồng thời, khẳng định tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện luôn đồng hành, sẻ chia khó khăn với người dân địa phương. Món quà hỗ trợ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tinh thần tương trợ của EVN.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Bon Yô Soan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của ngành Điện đối với đồng bào vùng thiên tai.

Ông Bon Yô Soan nhấn mạnh, nguồn lực này sẽ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ đúng đối tượng, kịp thời đến với người dân đang gặp khó khăn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp Nhân dân sớm vượt qua thiệt hại mưa lũ.

Trong những ngày qua, xã D'Ran và các xã lân cận (huyện Đơn Dương cũ, tỉnh Lâm Đồng) đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử đặc biệt nghiêm trọng, gây ra thiệt hại nặng nề.

Mực nước dâng cao chưa từng thấy khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị chia cắt. Đáng chú ý hệ thống lưới điện, công tơ điện tại địa phương bị ngã đổ và hư hỏng nặng nề do cơn lũ quét qua.

Trước tình hình trên, ngay trong những ngày mưa lũ, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức trực 24/24h hàng ngày, chủ động phối hợp với địa phương cắt điện các khu vực bị ngập nước để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Ngay sau khi cơn lũ vừa rút, Đội Quản lý điện Đơn Dương huy động tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân quản lý vận hành, dụng cụ, phương tiện, vật tư hiện có tổ chức khắc phục các hư hỏng lưới điện trong và sau lũ.

Sau 2 ngày dốc toàn lực triển khai, đến ngày 20/11 Đội Quản lý Điện Đơn Dương đã xử lý tạm thời hoàn tất cấp điện trở lại, hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện của người dân để đảm bảo an toàn nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai./.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 245 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 245 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn ủng hộ hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai.