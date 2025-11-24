Xã hội

Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Nội chính TW ủng hộ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Nội chính TW quyên góp, ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng lũ.

Hạnh Quỳnh
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Với tinh thần sẻ chia, mỗi cán bộ, công chức, người lao động được vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương để gửi tới Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động quyên góp không chỉ là nghĩa cử nhân văn, mà còn là sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công chức, người lao động: cùng đồng bào vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn do mưa lũ.

Cũng trong chiều 24/11, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ban Nội chính Trung ương đã quyên góp, ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiệt hại nặng nề.

Việc Ban Nội chính Trung ương phát động ủng hộ, sẻ chia với khó khăn cùng đồng bào không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan nội chính của Đảng, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc ta; góp phần cùng cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước… chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra./.

