Quảng Ngãi: Khởi tố tổng giám đốc liên quan vụ chôn lấp 117,9 tấn chất thải

Ngày 19/11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với T.Đ.H (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M) và H.V.P (Giám đốc Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất - cơ sở thuộc Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại điểm a Khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông T.Đ.H. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra ngày 6/6/2025 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 1 Phó Giám đốc và 2 nhân viên của Khu liên hiệp.

Công an tỉnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 144 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M về hành vi “Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp có lưu lượng nước thải dưới 5m3/ngày” quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua kết quả điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định T.Đ.H và H.V.P mặc dù biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện mà không áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn chặn hay giám sát nào dẫn đến việc vi phạm kéo dài, với tổng khối lượng chất thải nguy hại được đổ, thải, chôn lấp trái phép lên tới hơn 117,9 tấn./.

Huế: Bán 2.600kg chất thải nguy hại, một doanh nghiệp bị phạt 335 triệu đồng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam ở thành phố Huế đã bán 2.600kg chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý.