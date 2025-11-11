Thủy điện Buôn Kuốp chủ động điều tiết nước để đón lũ

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong thời gian bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triển khai các biện pháp điều tiết, vận hành hồ chứa theo quy trình để chủ động đón lũ và xả tràn với lưu lượng phù hợp, giảm nguy cơ ngập úng cho vùng hạ du, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang lớn trên sông Srêpốk thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng là Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 với tổng công suất 586 MW.

Trước dự báo bão số 13 sẽ gây mưa lớn, nhất là trên lưu vực sông Srêpốk có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lưu lượng đến hồ Buôn Tua Srah có khả năng đạt từ 450-550 m3/s, hồ Buôn Kuốp đạt từ 450-650 m3/s, hồ Srêpôk 3 đạt từ 650-850 m3/s.

Ghi nhận số liệu thủy văn các hồ chứa lúc 10 giờ, ngày 06/11, tổng lưu lượng xả về hạ du của hồ Buôn Tua Srah là 196,3 m3/s, hồ Buôn Kuốp là 529 m3/s, hồ Srêpôk 3 là 709 m3/s.

Trên cơ sở đó, Hồ chứa Buôn Tua Srah tiếp tục duy trì mực nước hồ ở mực nước đón lũ thấp nhất (487m). Điều tiết lưu lượng xả tràn với lưu lượng hợp lý, tùy vào tình hình thực tế để giảm thiểu ảnh hưởng đến vùng hạ du. Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp duy trì mực nước hồ không vượt mực nước dâng bình thường, điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du (bao gồm lưu lượng chạy máy và lưu lượng xả tràn) cân bằng với lưu lượng đến hồ.

Hồ chứa Srêpôk 3, từ 14 giờ, ngày 05/11 đã thực hiện tăng lưu lượng xả tràn để tổng lưu lượng xả về hạ du cao hơn lưu lượng nước đến hồ nhằm hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích phòng lũ, quá trình hạ mực nước hồ được thực hiện chậm để tránh biến động mạnh mực nước vùng hạ du.

Trong thời gian bão số 13 gây mưa lớn, công ty cũng tổ chức theo dõi diễn biến lưu lượng về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhằm tạo dung tích phòng lũ lớn nhất có thể để cắt lũ cho hạ lưu khi có lũ về hồ trong vòng 24 giờ.

Trong quá trình điều tiết, đảm bảo tổng lưu lượng xả về hạ du hợp lý, tùy vào tình hình thực tế để giảm thiểu ảnh hưởng đến vùng hạ du và đảm bảo an toàn cho công trình.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế thủy văn và các kịch bản điều tiết lũ điển hình để thiết lập để lập phương án vận hành hồ chứa trong thời điểm mưa, bão.

Đồng thời, tăng cường theo dõi tình trạng ngập lụt hạ du trên các trạm đo mực nước, các địa điểm thôn/buôn bị ngập lụt theo mức xả của hồ chứa trên bản đồ ngập lụt, các địa điểm sơ tán, đường ứng cứu, đường sơ tán theo phương án để thông tin đến các địa phương và dự báo tình hình ngập lụt, ứng phó kịp thời./.

