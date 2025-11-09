Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy vào lúc 18h ngày 9/11

Công ty Thủy điện Hòa Bình vừa có văn bản 1727/TĐHB-KTAT về việc điều tiết mở cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình. Cụ thể, mở 1 cửa xả vào hồi 18h ngày 9/11.

Hiện mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức 116,29m, lưu lượng nước về hồ ở mức 406 m3/s, Thủy điện Sơn La vận hành xả một cửa xả đáy lúc 16h và phát điện qua các tổ máy với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.000 m3/s.

Để vận hành đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn với các thông tin như: lưu lượng nước xả qua tràn 1.770 m3/s; lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 2.100 m3/s; tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.870 m3/s; mực nước hạ lưu đập Hòa Bình 12,5m.

Đơn vị chức năng tỉnh Phú Thọ yêu cầu các tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình./.

