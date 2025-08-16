Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Chạy không tải thành công tổ máy số 1

Công ty Cổ phần LILAMA 10 (thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - LILAMA) vừa phối hợp cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chạy thử không tải thành công tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng đến mức công suất 100%, và thử vượt tốc thành công ở mức 160% đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.

Dự án có công suất 480 MW gồm 2 tổ máy, cung cấp khoảng 500 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần nâng cao khả năng khai thác công suất phủ đỉnh, tăng cường độ an toàn, ổn định và hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Tại công trình, LILAMA 10 đảm nhận lắp đặt toàn bộ đường ống áp lực thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị cơ điện của nhà máy.

Hiện tổ máy số 1 của nhà máy đã được LILAMA 10 hoàn thành lắp đặt 98% khối lượng công việc. Các hạng mục lớn như cửa nhận nước, đường hầm cửa ra hạ lưu, tổ máy, trạm GIS 500kV, thí nghiệm máy biến áp… cơ bản hoàn tất.

Dự kiến, ngày 18/8 sẽ đóng điện xung kích máy biến áp, bảo đảm 19/8 tổ máy số 1 hòa lưới chính thức, vượt tiến độ hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh tổ máy số 1, tổ máy số 2 của nhà máy đã đạt 30% khối lượng; đang hoàn thiện công tác tổ hợp Rotor, lắp đặt thiết bị tuốcbin, lắp đặt thiết bị máy phát và các hệ thống phụ trợ…, dự kiến phát điện vào giữa tháng 12/2025.

Để đạt kết quả này, LILAMA 10 huy động khoảng 500 kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc hiện đại, làm việc 3 ca liên tục./.

