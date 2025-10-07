Hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 7/10, tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2, cột mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành công tác lắp đặt rotor của toàn bộ dự án.

Trước đó, tổ máy số 1 đã được lắp đặt và phát điện hòa lưới thành công vào ngày 19/8, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rotor tổ máy số 1 và số 2 của dự án có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát - bộ phận then chốt trong hệ thống phát điện.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, các khâu tổ hợp stator, rotor và lắp đặt tuabin đều được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đơn vị thi công kiểm tra, tính toán cẩn trọng từng chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Việc hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành, hướng tới phát điện tổ máy số 2 trong tháng 11/2025 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 10/4/2018. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Điện 1.

Dự án có quy mô xây dựng 2 tổ máy, tổng công suất 480MW (2 x 240MW), sản lượng phát điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh, với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng bên bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện hữu, thuộc các phường Phương Lâm, Thái Bình, Thái Thịnh, nay là phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn-Công ty cổ phần Xây dựng 47-Công ty cổ phần Lilama 10 là đơn vị thi công xây dựng chính.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng phủ đỉnh công suất cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác và điều tần - ổn định tần số hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, góp phần vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và kinh tế hơn./.

