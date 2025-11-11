Đồng Nai: Trong 3 ngày, thủy điện Trị An tăng gấp 6 lần lưu lượng xả lũ

Từ 15 giờ ngày 11/11 Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn 960 m3/s, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du trên 1.400 m3/s.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, căn cứ mực nước hạ du sông đo tại trạm thủy văn Biên Hòa đang thấp và hạ thấp dần trong những ngày tiếp theo; căn cứ mực nước thượng lưu và lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo an toàn công trình, công ty tiến hành tăng lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Lúc 15 giờ 11/11 lưu lượng nước xả qua đập tràn tăng từ 800 m3/s lên 960 m3/s; lưu lượng nước qua tua-bin phát điện từ 460 m3/s đến 800 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.420 m3/s đến 1.760 m3 /s (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Như vậy, từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, Công ty thủy điện Trị An đã điều chỉnh tăng 6 lần mức xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Theo thông số quan trắc lúc 13 giờ, ngày 11/11, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An đạt 1.220 m3/s, mực nước hồ chứa đạt 61,87 m (cao trình thiết kế 62m); tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai 1.385 m3/s.

Công ty thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan biết để chỉ đạo,phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh phía Nam.

Hồ Trị An ngoài chức năng chính phát điện với công suất 400 MW, cung cấp điện cho lưới quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.

