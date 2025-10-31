Kinh tế Eurozone tăng trưởng vượt dự báo nhờ động lực từ Pháp và Tây Ban Nha

Theo dữ liệu chính thức được công bố ngày 30/10, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý 3/2025.

Động lực chính đến từ sự tăng trưởng tốt hơn mong đợi của Pháp, bất chấp những bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu này.

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khu vực sử dụng đồng tiền chung gồm 20 quốc gia đã đạt mức tăng trưởng 0,2% trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín so với quý trước.

Con số này cao hơn mức dự báo 0,1% của các nhà phân tích do Bloomberg và FactSet khảo sát.

Đà tăng trưởng của nền kinh tế Eurozone được hỗ trợ bởi những số liệu bất ngờ từ Pháp. Bất chấp tình trạng bất ổn chính trị liên quan đến vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách khổng lồ, nền kinh tế Pháp đã tăng trưởng 0,5% trong quý 3.

Ông Colijn cho biết sự bất ngờ này đến từ sự gia tăng trong đầu tư và xuất khẩu, một phần nhờ vào lĩnh vực hàng không vũ trụ đang phát triển mạnh mẽ.

Nền kinh tế Tây Ban Nha cũng tăng trưởng 0,6% trong khoảng thời gian từ tháng Bảy đến tháng Chín, nhưng đã chậm lại so với mức tăng trưởng ấn tượng 0,8% của quý trước đó.

Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, lại rơi vào tình trạng trì trệ trong cùng kỳ, mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái trong gang tấc. Nền kinh tế Italy cũng không tăng trưởng trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín.

Mặc dù đã có sự tăng trưởng trong quý 3, các nhà kinh tế cảnh báo không nên quá lạc quan về những dữ liệu này. Tình hình chính trị bất ổn của Pháp có nguy cơ trở thành một gánh nặng, đặc biệt là khi quốc hội của Pháp vẫn đang bế tắc trong các cuộc tranh luận về ngân sách năm tới.

Trong khi đó, theo chuyên gia Bert Colijn từ Ngân hàng ING, kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn của Đức vẫn chưa thể “biến các kế hoạch kích thích kinh tế thành tăng trưởng GDP."

Dữ liệu ngày 30/10 cũng cho thấy nền kinh tế Eurozone chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý 2 năm nay.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong quyết định được công bố cùng ngày./.

