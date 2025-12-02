Nền kinh tế đầu tàu Eurozone đang trong khủng hoảng sâu

Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) ngày 2/12 cảnh báo nền kinh tế được coi là “đầu tàu” của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang trải qua “cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất” kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

BDI dự báo sản lượng công nghiệp của Đức sẽ giảm 2% vào năm 2025, đánh dấu sự sụt giảm năm thứ tư liên tiếp.

Ngành công nghiệp nặng, từ sản xuất ôtô đến sản xuất thiết bị nhà máy và thép, vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế nước này.

Theo BDI, Đức là nơi có hơn 100.000 doanh nghiệp sản xuất với quy mô khác nhau, sử dụng hơn 8 triệu lao động.

Kinh tế Đức đang cùng lúc đối mặt với nhiều trở ngại như chi phí năng lượng cao gây áp lực cho doanh nghiệp, nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt, sự cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp và các mức thuế quan cao của Mỹ. Sau hai năm suy thoái, kinh tế Đức được dự báo chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2025.

Chủ tịch BDI Peter Leibinger kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cần hành động quyết liệt hơn, tập trung vào ưu tiên cạnh tranh và tăng trưởng, đồng thời cho rằng các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ hiệu quả.

Thủ tướng Merz đã cam kết sẽ củng cố vị thế của Đức là cường quốc của Eurozone, bao gồm cả việc chi tiêu công mạnh tay cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, những người đứng đầu ngành công nghiệp cho rằng những nỗ lực này diễn ra quá chậm và không đủ để giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi, từ tình trạng thiếu lao động kéo dài đến rào cản từ các thủ tục hành chính.

Trong tuần trước, ông Merz đã bảo vệ các hành động của chính phủ, kêu gọi thêm thời gian để đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo.

Cũng trong tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng chỉ riêng khoản chi tiêu lớn theo kế hoạch của ông Merz sẽ không đủ để đảm bảo sự phục hồi bền vững của nền kinh tế, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này ban hành các cải cách "thúc đẩy tăng trưởng."

Cũng liên quan đến tình hình kinh tế Eurozone, số liệu chính thức công bố ngày 2/12 cho thấy lạm phát tại khu vực này đã tăng trong tháng 11/2025, vượt nhẹ so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 11/2025 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát là lạm phát sẽ ổn định ở mức 2,1%.

Số liệu lạm phát mới công bố có thể làm tăng khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất sau chu kỳ cắt giảm kéo dài kết thúc vào tháng 6/2026./.

Đức-nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối mặt nguy cơ suy thoái trở lại Động lực xuất khẩu được xem là trụ cột của nền kinh tế Đức - tiếp tục suy yếu do Mỹ tăng mạnh thuế đối với ô tô, thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu.