Điện lực Đồng Nai thông tin về đường điện “ngáng chân” tiến độ dự án ĐT.753

Liên quan đến bài viết “Đường điện “ngáng chân” tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.753” của TTXVN, ngày 10/11, Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các sở, ngành của địa phương cũng như phản hồi thông tin cụ thể của vụ việc đến các cơ quan báo chí.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, nguồn gốc công trình điện trên tuyến ĐT.753 là công trình “Cấp điện xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước” (cũ), thuộc Dự án Năng lượng nông thôn miền Nam, vốn vay Ngân hàng Thế giới được đóng điện vận hành năm 2002.

Năm 2012, Công ty Điện lực Bình Phước đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình này để cấp điện theo đề nghị của Nhà máy chế biến quặng Silic.

Để thực hiện di dời hạ tầng lưới điện mở rộng tuyến ĐT.753, trước đó, Công ty Điện lực Bình Phước (cũ) đã làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan để rà soát hồ sơ các công trình điện nằm trong phạm vi thi công tuyến ĐT.753. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đề xuất chi phí di dời lưới điện để thực hiện dự án hạ tầng giao thông tuyến ĐT.753.

Tuy nhiên, do chưa thống nhất về nguồn chi phí thực hiện di dời thuộc trách nhiệm của ngành điện hay địa phương, nên việc triển khai di dời hạ tầng lưới điện vẫn chưa thể thực hiện.

Công tác di dời chưa thể thực hiện do chưa được giao mặt bằng sạch toàn tuyến. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 10/9/2025 của Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản gửi Công ty Điện lực Đồng Nai về việc khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng điện phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép-Thị Vải.

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai đã phối hợp khảo sát và báo cáo Tổng công ty để bố trí vốn di dời. Trong đó, Đội Quản lý điện Đồng Phú và Đồng Xoài đã hoàn thành việc thống kê, lập danh sách hiện trạng lưới điện cần di dời.

Theo đó, di dời đoạn 2 từ trụ số 48 ngã tư Sóc Miên đến trụ số 310 Nhà máy chế biến quặng Silic, với khối lượng như sau: Đường dây trung áp 22kV: chiều dài 13,5km, với 343 trụ; Trạm biến áp phân phối: 16 trạm 1 pha, 27 trạm 3 pha; Đường dây hạ áp: chiều dài 14km, với 263 trụ. Tổng chi phí di dời ước khoảng 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai, đến thời điểm này việc di dời chưa thể thực hiện do chưa được giao mặt bằng sạch toàn tuyến. Liên quan đến nội dung này, Công ty Điện lực Đồng Nai cũng đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai nhưng Ban quản lý dự án vẫn chưa bàn giao được mặt bằng sạch toàn tuyến cho Điện lực Đồng Nai để thực hiện di dời.

Ông Đỗ Văn Dương-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai thông tin, với hiện trạng thi công đường ĐT.753 và mặt bằng được ghi nhận thực tế ngày 28/10/2025, việc di dời lưới điện không liên tục hoặc không toàn tuyến (di dời trước các trụ mà đơn vị thi công đã móc đường đến chân trụ, phía trong có đất trống) là không khả thi.

Lý do là sau khi di dời, để tái lập cung cấp điện ổn định, cần phải thực hiện đồng bộ toàn bộ hệ thống, bao gồm trạm biến áp, trụ, dây dẫn và các thiết bị đóng cắt đi kèm. Thời gian gián đoạn cung cấp điện phục vụ thi công cần được hạn chế ở mức thấp nhất, để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Điện lực Đồng Nai thống nhất di dời trụ điện khi được bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Bên cạnh đó, hiện nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch để có thể tổ chức thi công. Vì vậy, để đảm bảo việc di dời được đồng bộ, an toàn, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, Điện lực Đồng Nai chỉ có thể triển khai thi công di dời khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến đã giải tỏa nhà ở, bờ rào, biển quảng cáo, cây xanh… vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp, Điện lực Đồng Nai đề nghị đơn vị thi công có biện pháp gia cố chống sạt lở trụ điện khi thi công sang lấp, mở rộng đường. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các sở, ban, ngành sớm xác định vị trí trồng trụ điện và bàn giao cắm mốc vị trí móng di dời cụ thể cho từng trụ điện.

Lãnh đạo công ty Điện lực Đồng Nai khẳng định, sau khi được chủ đầu tư dự án bàn giao mặt bằng sạch (toàn tuyến) các vị trí di dời, Công ty điện lực Đồng Nai sẽ triển khai đối với các hạng mục thuộc trách nhiệm của ngành điện, đồng thời cam kết thực hiện theo tiến độ dự án.

Trước đó, ngày 28/10, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết "Đường điện 'ngáng chân' tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753," nói về việc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753 trước nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mắc trong việc di dời đường điện, gây ảnh hưởng đến chất lượng một số hạng mục, cũng như gây mất an toàn giao thông trên tuyến./.

