Xây 3 cầu kết nối Đồng Nai với TP Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc thông qua nghị quyết nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý giao cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về PPP) thực hiện dự án đi qua địa bàn hai địa phương khi thực hiện 3 dự án trên.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy; trong đó vận tải đường bộ là phương thức vận tải chính. Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã bị quá tải, thường xuyên gây ùn tắc trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 51...

“Trong thời gian qua, các tuyến đường kết nối giữa hai địa phương đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động," Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhìn nhận.

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích. Hai địa phương đã thống nhất triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cầu Phú Mỹ 2 để kết nối tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, có tổng chiều dài 11,6km, tổng mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025-2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tổng chiều dài 11,8km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 11.758 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025-2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án(dự kiến) là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, tổng chiều dài 14,8km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 16.445 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025-2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hương Lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT, thanh toán từ ngân sách nhà nước, cụ thể nguồn đấu giá đất); tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.888 tỷ đồng; thực hiện từ năm 2025-2028.

Ngoài 4 nghị quyết trên, Hội đồng Nhân dân Đồng Nai còn thông qua 11 nghị quyết khác về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, chế độ chính sách khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp./.

