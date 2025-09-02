Multimedia

Toàn cảnh các khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người.

vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-1-193729434-8252620.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-2-8252621.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-3-8252625.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-4-8252626.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-5-8252627.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-6-8252633.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-7-8252635.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-8-8252641.jpg
vna-potal-toan-canh-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-phan-9-va-het-8252643.jpg

Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người./.

