Toàn cảnh các khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.