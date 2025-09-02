Người dân xúc động dõi theo các khối diễu binh, diễu hành A80

Khi các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực phố Tràng Tiền - Lý Thái Tổ, ở hai bên đường, người dân vỡ oà cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, người dân tại Thủ đô Hà Nội xúc động và tự hào khi được trực tiếp dõi theo những bước đi hùng tráng của đoàn diễu binh.

Khi các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực phố Tràng Tiền - Lý Thái Tổ, ở hai bên đường, người dân vỡ oà cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.

Sự kiện diễu binh, diễu hành không chỉ là dịp để người dân chiêm ngưỡng sức mạnh, sự uy nghiêm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh sự đồng lòng của toàn dân tộc, với sự tham gia của các lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên thanh niên, văn nghệ sỹ, doanh nhân và nhiều tầng lớp nhân dân khác./.

Truyền hình Argentina tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trong dịp 80 năm Quốc khánh Từ thủ đô Hà Nội sôi động đến những miền quê đẹp thanh bình, bộ phim phóng sự dài 60 phút mang đến cho khán giả Argentina một góc nhìn gần gũi về đất nước Đông Nam Á năng động và mến khách.