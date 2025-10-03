Mỹ chấp thuận bán Hệ thống Pháo phản lực cơ động HIMARS cho Canada

Ngày 1/10 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và các thiết bị liên quan cho Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính giá trị của thương vụ vũ khí này lên tới 1,75 tỷ USD.

Đây là mức giá ước tính cao nhất dựa trên các yêu cầu ban đầu. Tuy nhiên, mức giá cuối cùng có thể thấp hơn, tùy theo thỏa thuận mua bán đã ký. Hiện thương vụ vẫn cần sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ.

Trước đó, Canada đã đề nghị mua 26 hệ thống HIMARS của Lockheed Martin cùng với dịch vụ hỗ trợ tích hợp, phụ tùng thay thế và đào tạo.

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực quân sự của Canada, tăng cường khả năng đóng góp của Canada vào hệ thống phòng thủ chung NORAD cũng như khả năng phòng thủ và răn đe ở châu Âu.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã cam kết sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - trong năm tài chính 2025-2026.

Hồi tháng 6/2025, ông Carney cho biết Canada sẽ đầu tư hơn 9 tỷ CAD (hơn 6,4 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm tài chính này, trong đó gồm mua sắm máy bay, xe bọc thép và đạn dược mới, nhằm xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng và đáp ứng cam kết quốc phòng của NATO trong năm nay./.

