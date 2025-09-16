Tổng thống Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm liên bang tại Memphis

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ của tổng thống, thành lập Lực lượng đặc nhiệm an toàn ở thành phố Memphis, bang Tennessee của nước này.

Đây là bước đi nhằm triển khai Vệ binh Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang để trấn áp tội phạm, tương tự như nỗ lực của ông tại Đặc khu Columbia - nơi đặt thủ đô của nước Mỹ.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch sẽ bao gồm Vệ binh Quốc gia, cũng như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Kiểm soát Rượu, thuốc lá, súng và thuốc nổ (ATF), Cơ quan Bài trừ ma túy (DEA), Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) và Cảnh sát Tư pháp Mỹ, cùng nhiều cơ quan khác.

Tổng thống Trump cho biết đội ngũ này sẽ triển khai toàn bộ quyền lực của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và thực thi pháp luật nói chung để khôi phục an toàn công cộng và “đưa những tên tội phạm chuyên nghiệp nguy hiểm ra khỏi đường phố.”

Tổng thống cũng cho biết thêm rằng ông sẽ tiếp tục chiến dịch trấn áp tội phạm ở Chicago.

Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee, cảm ơn Tổng thống Trump vì đã triển khai lực lượng đặc nhiệm, đồng thời cho biết tội phạm "đang kìm hãm thành phố Memphis.”

Cùng ngày, Tổng thống Trump một lần nữa đe dọa liên bang hóa lực lượng cảnh sát thủ đô Washington D.C., nếu sở cảnh sát không hợp tác với các chiến dịch của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Trump đã liên bang hóa cảnh sát Washington D.C. và triển khai Vệ binh Quốc gia vào đặc khu này trong cuộc tiếp quản khẩn cấp kéo dài 30 ngày, vốn đã hết hạn vào tuần trước.

Ông Trump nhấn mạnh động thái này đã giúp thành phố này trở thành “một trong những nơi an toàn nhất” trên thế giới.

Dữ liệu tội phạm do Sở Cảnh sát thủ đô Washington (MPD) thu thập cho thấy tội phạm đã giảm trong thời gian tiếp quản liên bang so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 11/8/2024-10/9/2024, tổng cộng 2.425 vụ phạm tội được báo cáo, trong khi cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận 1.979 vụ.

Ủy ban Giám sát của Hạ viện gần đây đã thông qua một loạt dự luật về tội phạm nhằm luật hóa sắc lệnh hành pháp tháng 3 của Tổng thống Trump để “khôi phục sự an toàn và vẻ đẹp” cho Washington D.C.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của tổng thống trong việc mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm sang các thành phố khác, bao gồm cả Los Angeles - nơi ông đã triển khai 4.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến vào tháng 6.

Một thẩm phán liên bang trong tháng này đã ra phán quyết rằng động thái trên vi phạm một đạo luật từ thế kỷ XIX cấm sử dụng binh lính cho mục đích thực thi pháp luật dân sự./.

Mỹ: Washington kiện chính quyền về việc triển khai Vệ binh Quốc gia Tổng Chưởng lý Brian Schwalb cho rằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia vi phạm Đạo luật Tự quản và “xâm phạm quyền tự chủ cũng như các quyền tự do cơ bản” của người dân thủ đô.