EU cam kết tăng kinh phí đảm bảo an ninh biên giới phía Đông của Phần Lan

Ngày 15/9, trong chuyến thăm Phần Lan, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết EU sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và hoạt động cho an ninh biên giới phía Đông của Phần Lan.

Ông Brunner nhấn mạnh việc Ủy ban châu Âu (EC) đã tài trợ cho Phần Lan 80 triệu euro (94,09 triệu USD) trong 2 năm qua.

Ngoài ra, Cơ quan bảo vệ biên phòng và bờ biển châu Âu (Frontex) đang khởi động chương trình trang thiết bị trị giá 150 triệu euro, được EU tài trợ 90%, chủ yếu dành cho các thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Phần Lan, Ủy ban châu Âu đã đề xuất phân bổ 1,6 tỷ euro cho ngành nội vụ của Phần Lan trong khuôn khổ tài chính đa niên tiếp theo của EU bắt đầu từ năm 2028 - nhiều hơn gần 1 tỷ euro so với giai đoạn hiện tại.

Những ưu tiên trước mắt bao gồm tăng cường năng lực UAV và chống UAV để phục vụ kiểm soát biên giới.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen, ông Brunner cho biết EU đang triển khai chương trình Giám sát Sườn Đông (Eastern Flank Watch) nhằm tăng cường giám sát theo thời gian thực đối với các quốc gia thành viên có chung đường biên giới với Nga, bao gồm cả việc xây dựng một “bức tường UAV,” dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới./.

