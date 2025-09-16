Thế giới

Châu Âu

EU cam kết tăng kinh phí đảm bảo an ninh biên giới phía Đông của Phần Lan

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết EU sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và hoạt động cho an ninh biên giới phía Đông của Phần Lan.

Hoàng An
Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Ngày 15/9, trong chuyến thăm Phần Lan, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết EU sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và hoạt động cho an ninh biên giới phía Đông của Phần Lan.

Ông Brunner nhấn mạnh việc Ủy ban châu Âu (EC) đã tài trợ cho Phần Lan 80 triệu euro (94,09 triệu USD) trong 2 năm qua.

Ngoài ra, Cơ quan bảo vệ biên phòng và bờ biển châu Âu (Frontex) đang khởi động chương trình trang thiết bị trị giá 150 triệu euro, được EU tài trợ 90%, chủ yếu dành cho các thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Phần Lan, Ủy ban châu Âu đã đề xuất phân bổ 1,6 tỷ euro cho ngành nội vụ của Phần Lan trong khuôn khổ tài chính đa niên tiếp theo của EU bắt đầu từ năm 2028 - nhiều hơn gần 1 tỷ euro so với giai đoạn hiện tại.

Những ưu tiên trước mắt bao gồm tăng cường năng lực UAV và chống UAV để phục vụ kiểm soát biên giới.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen, ông Brunner cho biết EU đang triển khai chương trình Giám sát Sườn Đông (Eastern Flank Watch) nhằm tăng cường giám sát theo thời gian thực đối với các quốc gia thành viên có chung đường biên giới với Nga, bao gồm cả việc xây dựng một “bức tường UAV,” dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU #thiết bị bay không người lái #UAV Phần Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Củng cố hợp tác an ninh giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga cảnh báo châu Âu về việc tịch thu tài sản

Nga tuyên bố truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế” nếu tịch thu tài sản của Nga, gây lo ngại về xung đột pháp lý và niềm tin tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Mofa)

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.