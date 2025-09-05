Phần Lan tham gia tuyên bố về giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông

Thế giới

Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh tiến trình do Pháp và Saudi Arabia dẫn đầu là nỗ lực quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua nhằm tạo điều kiện cho giải pháp hai nhà nước.

Minh Tâm
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 5/9/2025, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen (ảnh) nhấn mạnh tiến trình do Pháp và Saudi Arabia dẫn đầu là nỗ lực quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua nhằm tạo điều kiện cho giải pháp hai nhà nước. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 5/9/2025, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen (ảnh) nhấn mạnh tiến trình do Pháp và Saudi Arabia dẫn đầu là nỗ lực quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua nhằm tạo điều kiện cho giải pháp hai nhà nước. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Ngày 5/9, Phần Lan thông báo nước này đang tham gia một tuyên bố về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố này là kết quả của một hội nghị quốc tế tại Liên hợp quốc, diễn ra hồi tháng 7 do Saudi Arabia và Pháp tổ chức về cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Đông.

Bước đầu tiên được nêu trong tuyên bố là chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 5/9, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen nhấn mạnh tiến trình do Pháp và Saudi Arabia dẫn đầu là nỗ lực quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua nhằm tạo điều kiện cho giải pháp hai nhà nước.

Saudi Arabia và Pháp đã kêu gọi các quốc gia tại Liên hợp quốc ủng hộ tuyên bố, trong đó nêu rõ "các bước đi cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược" hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước./.

