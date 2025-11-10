Sáp nhập cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh: Đưa y tế chất lượng cao về gần dân

Nhằm đáp ứng với mô hình dân số đô thị đặc thù và tối ưu nguồn lực y tế công lập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống bệnh viện trên địa bàn theo hướng mở rộng “bệnh viện hạt nhân” đến các khu vực khác của thành phố.

Việc sắp xếp này vừa giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối vừa góp phần giúp người dân đến gần hơn với hệ thống y tế chuyên sâu, hiện đại theo tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân."

Nghịch lý bệnh viện nơi quá tải, nơi bỏ không

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 174 bệnh viện công lập, trong đó các bệnh viện tập trung phần lớn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Điều này tạo nên sự chênh lệch lớn, nơi thừa nơi thiếu trong bức tranh toàn cảnh của ngành y tế thành phố.

Nếu như các bệnh viện tuyến cuối có cơ sở vật chất chật nhỏ hẹp và ngày càng trở nên quá tải khi số lượng bệnh nhân không ngừng gia tăng thì tại các bệnh viện khu vực Bình Dương (cũ) và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) lại chưa thu hút được người bệnh, thậm chí có những bệnh viện bỏ không.

Điển hình như Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, dù đưa vào hoạt động cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh từ hơn 2 năm trước nhưng hiện đã quá tải.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện gia tăng mỗi năm khoảng 20% so với năm trước. Hiện, bệnh viện đã phải kê thêm 200 giường bệnh để đáp ứng nhu cầu nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và chắc chắn sẽ tiếp tục quá tải thời gian tới.

Tương tự các bệnh viện như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình… cũng rơi vào tình trạng quá tải trong suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý, một số bệnh viện như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Tâm thần… trong nhiều năm không được đầu tư mở rộng, nâng cấp khiến cơ sở vật chất đã chật hẹp lại cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, tại khu vực Bình Dương (cũ), Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện trở thành bệnh viện lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 16 hécta, quy mô 1.500 giường bệnh nhưng lại bị bỏ hoang, không sử dụng.

Công trình này được khởi công từ năm 2014, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, bệnh viện vẫn chưa thể đưa vào hoạt động do nhiều hạng mục thi công chậm, chưa hoàn thành đồng bộ.

Tương tự, một công trình khác cũng bị bỏ hoang trong nhiều năm tại khu vực này là Bệnh viện Tâm thần Bình Dương. Bệnh viện Tâm thần Bình Dương được hoàn thiện vào năm 2018 với quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi Bình Dương cũng có quy mô hàng trăm giường bệnh nhưng mới chỉ được giao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sử dụng một phần, phần còn lại vẫn bị bỏ không, cực kỳ lãng phí.

Còn ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), sau khi hai bệnh viện là Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi chuyển sang cơ sở mới thì cơ sở cũ của hai bệnh viện này chưa được đưa vào sử dụng cho mục đích khác. Hiện, cả hai cơ sở này đều đang bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng.

Bệnh viện bỏ không hoặc không phát triển chuyên khoa sâu khiến nhiều người dân phải lặn lội đường xa đến các bệnh viện khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để khám, điều trị vừa gây nên tình trạng quá tải vừa tốn thời gian, công sức của người dân.

Đẩy mạnh phủ sóng y tế chất lượng cao trên toàn địa bàn

Sau khi khảo sát thực tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý chủ trương cải tạo, khôi phục lại hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Bình Dương và Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi Bình Dương.

Cụ thể, Sở Y tế đề xuất đưa cơ sở của Bệnh viện Tâm thần Bình Dương thành cơ sở 2 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi Bình Dương thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Cùng với đó, hai cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi cũng được xây dựng thành cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về ung bướu và sản phụ khoa. Dự kiến, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận cơ sở vật chất của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiếp nhận cơ sở của Bệnh viện Lê Lợi.

Bệnh viện Bà Rịa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi nghe tin các bệnh viện tuyến cuối sẽ xây dựng cơ sở 2, cơ sở 3 tại các bệnh viện bỏ hoang lâu ngày, nhiều người dân ở khu vực này vô cùng phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Mai Linh (71 tuổi, ngụ khu phố Nam Hòa Long, phường Tam Long) cho biết, mỗi lần tái khám ung thư vú ở Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, bà đều phải đón xe khách đi từ 3 giờ sáng mới kịp giờ khám bệnh.

"Nếu ngay gần nhà có cơ sở của Bệnh viện Ung bướu thì người bệnh như tôi sẽ đỡ vất vả, tiết kiệm được chi phí đi lại, ăn ở. Tôi thật sự mong dự án này sớm thành hiện thực," bà Linh chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu) cũng rất mong sẽ có bệnh viện chuyên khoa sâu sản nhi về gần nhà để yên tâm sinh con tại địa phương, vừa tiết kiệm lại an toàn.

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phân công các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện đóng trên địa bàn. Sở Y tế chỉ định Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bình Dân… hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bác sỹ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu kỳ vọng sự hỗ trợ, đồng hành này sẽ giúp bệnh viện phát triển đồng bộ, toàn diện hơn trên các lĩnh vực như quản lý, điều hành, khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và đặc biệt là trong công tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Qua đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ từng bước nâng tầm vị thế, hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại-chuyên nghiệp-thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Bác sỹ Nguyễn Thị Uyên Chi, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu rất vui khi Sở Y tế chỉ định Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyên môn cho đơn vị này.

“Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ toàn diện của Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ đẩy mạnh định hướng phát triển theo hướng chuyên sâu, toàn diện, gắn việc phát triển y tế với chính lợi ích thiết thực và nhu cầu chính đáng của người dân. Chúng tôi mong muốn mang đến nhiều hơn nữa cho người dân tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) những lợi ích thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền chuyên sâu," bác sỹ Nguyễn Thị Uyên Chi nói.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc mở rộng cơ sở ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) giúp dịch vụ y tế chuyên sâu tiếp cận gần hơn với người dân, phù hợp bối cảnh dân số vượt 13,6 triệu người sau hợp nhất.

Hiện, Sở đã đề xuất và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương mở rộng mạng lưới bệnh viện tuyến cuối ra các khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Việc mở rộng mô hình “bệnh viện hạt nhân” đến các khu vực khác của Thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp đột phá bởi thay vì xây thêm bệnh viện mới tốn kém thì tận dụng thương hiệu và năng lực của bệnh viện tuyến cuối sẽ nhanh chóng thu hút người bệnh, đảm bảo chất lượng điều trị. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo sự công bằng trong y tế cho người dân trên toàn địa bàn./.

