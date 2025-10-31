Du lịch y tế: “Mảnh ghép” chưa trọn vẹn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày càng nhiều du khách quốc tế và kiều bào lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh cho hành trình “chữa lành” kết hợp tham quan. Trong đó, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn.

Ngày càng nhiều du khách quốc tế và kiều bào lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh cho những hành trình “chữa lành” kết hợp tham quan. Trong đó, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn nhờ các phương pháp điều trị xương khớp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.

Dù trải nghiệm cá nhân có thể rất tốt, du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại nhiều bất cập. Theo các chuyên gia, sản phẩm này hiện còn kém hấp dẫn và rời rạc. Lý do chính là sự thiếu kết nối chặt chẽ giữa ngành Y tế và Du lịch. Các bệnh viện mới chỉ tập trung vào chuyên môn, chưa xây dựng được các gói dịch vụ trọn gói bao gồm lưu trú, vận chuyển và hỗ trợ ngôn ngữ. Các công ty lữ hành thì không có sản phẩm bài bản để giới thiệu.

Hơn nữa, số cơ sở y tế thực sự theo đuổi mảng này còn rất ít, dẫn đến sự phát triển không đồng đều. Để phát triển bền vững, hai ngành cần ngồi lại cùng nhau để thiết kế các sản phẩm chung, biến tiềm năng lớn thành lợi thế cạnh tranh thực sự./.