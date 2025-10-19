Nghệ An: 6 người nhập viện nghi ngộ độc rượu, 4 người phải thở máy

Tối 19/10, bác sỹ Nguyễn Văn Thủy, Trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, 6 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương chuyển đến vẫn đang được điều trị tích cực. Trong đó, 4 bệnh nhân nặng đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, còn 2 bệnh nhân nhẹ hơn cũng đang được theo dõi. Các bác sỹ đã tiến hành các xét nghiệm tìm nguyên nhân ngộ độc.

Trước đó, trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương nhận tin báo từ Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Lâm về tình trạng 6 bệnh nhân nghi ngộ độc, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực kíp trực tập trung về khoa Hồi sức tích cực-Chống độc sẵn sàng thuốc, phương tiện cấp cứu.

Ngay sau đó, 6 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật, hôn mê và có người ngừng thở. Tại đây, các bác sỹ tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực cho 4 bệnh nhân nặng, sau đó cả 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bước đầu xác định, nhóm người trên có uống rượu thuốc trước khi xuất hiện triệu chứng. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong hũ rượu, tổ chức lấy mẫu, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân vụ việc./.

Cảnh báo tình trạng ngộ độc rượu giả pha từ cồn công nghiệp Methanol Cồn Methanol vào cơ thể, hấp thụ rất nhanh, chuyển hóa thành formaldehyde, sau đó lại chuyển hóa thành axit formic, gây ứ đọng lên não, làm cơ thể co giật hôn mê, thậm chí tử vong.