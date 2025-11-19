Điều động, chỉ định đồng chí Trần Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 19/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư điều động và chỉ định đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030); giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là hành động nhằm thực hiện chủ trương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải là người địa phương.

Đồng chí Trần Phong là cán bộ có năng lực, đặc biệt là kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước và khả năng quy tụ sự đoàn kết cao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng rằng, ông Trần Phong sẽ cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cam kết nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao, tận lực với sự phát triển của tỉnh.

Với tinh thần cầu thị, đồng chí cho biết sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt công việc chung vì sự phát triển của tỉnh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030), chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa vươn cực tăng trưởng cao của cả nước…

Đồng chí Trần Phong, sinh năm 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp; học vị: Thạc sĩ Kinh tế. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình cũ); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (cũ); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ); Bí thư Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ).

Ngày 1/7/2025, khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (cũ), Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chiều 19/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa họp phiên chuyên đề, bầu đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

