Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026./.