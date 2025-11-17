Ông Phan Thiên Định được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4.

Tại Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang mong muốn trên cương vị mới, ông Phan Thiên Định sẽ phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng hành để ông Phan Thiên Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phan Thiên Định phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; trình độ thạc sỹ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ), nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bí thư Thành ủy thành phố Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Huế.

Ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/10, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Từ ngày 14/11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030./.

