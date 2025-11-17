Đồng chí Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Thành Ngại (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Cà Mau) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Phạm Thành Ngại là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Ngay sau Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Phạm Thành Ngại phát biểu nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu và bầu đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thành Ngại sinh ngày 20/8/1971, quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị-Hành chính, Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp.

Đồng chí từng đảm nhận các nhiệm vụ công tác như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, Cà Mau; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Cà Mau; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 9/2021 đến nay, đồng chí Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Thành Ngại cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng với tập thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm: Toàn diện-Trọng tâm-Kết nối-Bứt phá phát triển bền vững; phấn đấu hết đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đồng Tháp có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền công nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra; xứng đáng với truyền thống anh hùng, thành tựu bao thế hệ người con Tiền Giang, Đồng Tháp đã xây dựng./.

Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 99/99 phiếu, đạt 100% đại biểu có mặt.