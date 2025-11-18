Điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 18/11, tại Hội trường Tỉnh ủy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định điều động ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Thành Tâm đánh giá ông Lê Văn Hẳn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong tập thể. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thành Tâm tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm công tác đã qua, nhất là ở các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, ông Lê Văn Hẳn sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đưa Tây Ninh phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ ông Lê Văn Hẳn trên cương vị mới ở địa phương mới, sớm hòa nhịp công tác, tích cực phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Hẳn bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin của Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh; khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh ngày 10/12/1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm Văn học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.../.

