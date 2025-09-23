Đưa Khánh Hòa vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển”

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với kết quả thành công tốt đẹp.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển,” Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

10 tổ đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi tại các tổ và hội trường, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, sâu sắc vào các văn kiện Đại hội, dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lâm Đông cho biết tại phiên thảo luận đã có có 396 lượt ý kiến thống nhất, trong đó có 186 ý kiến tham gia góp ý cụ thể vào nội dung văn kiện; có 9 tham luận tham gia trực tiếp tại hội trường.

Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều thống nhất cao với nội dung văn kiện trình Đại hội, đề nghị bổ sung làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề có liên quan.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Các đại biểu nêu rõ về phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội cần xem xét, đánh giá cụ thể vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cần có số liệu so sánh về phát triển kinh tế-xã hội, đánh giá rõ vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cần thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với vấn đề quốc phòng-an ninh, các đại biểu đề nghị Đại hội cần có đưa ra số liệu để có sự đánh giá cụ thể về vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các đại biểu nêu ý kiến cần đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bổ sung số liệu tổ chức đảng và đảng viên toàn Đảng bộ cho đến thời điểm hiện nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lâm Đông nêu rõ các ý kiến của đại biểu được Đại hội ghi nhận đầy đủ; giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới nghiêm túc tiếp thu, bổ sung kịp thời để thời gian tới thực hiện có hiệu quả.

Đối với các ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nhằm tạo đột phá phát triển trong giai đoạn mới, Đại hội cũng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định mục tiêu chung: Đưa “Khánh Hòa vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển,” đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc. Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, môi trường được bảo vệ; có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.”

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể; trong đó, lĩnh vực kinh tế có 9 chỉ tiêu, văn hóa-xã hội có 6 chỉ tiêu, môi trường có 3 chỉ tiêu, xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đề ra 6 giải pháp chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 để triển khai thực hiện.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa chung quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2025-2030. Đó chính là nền tảng, động lực để Khánh Hòa bước vào trang sử phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có mức sống cao, hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thành công của Đại hội mới chỉ là bước khởi đầu, để Nghị quyết thành hiện thực sinh động, các chỉ tiêu nghị quyết mang hơi thở của cuộc sống. Tỉnh phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh được nâng cao mới là thành công thực tế của Đại hội. Do đó, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của tất cả các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất; qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra./.

